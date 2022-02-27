В Екатеринбурге арестовали правозащитника за возложение цветов к портрету Немцова
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд назначил 30 суток административного ареста правозащитнику Анатолию Свечникову, которого задержали вчера во время попытки возложить цветы к портрету Бориса Немцова.
Напомним, что в воскресенье, 27 февраля, в Екатеринбурге должна была пройти акция в память о седьмой годовщине убийства Бориса Немцова. Однако МОБ Свердловской области сообщило организатору, что ранее согласованное мероприятие проводить запрещено из-за новых ковидных ограничений.
На площадь Труда все же пришли два человека – правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина. Они собирались возложить цветы к портрету Немцова, однако их задержали и доставили в отдел полиции №7.
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Напомним, что в воскресенье, 27 февраля, в Екатеринбурге должна была пройти акция в память о седьмой годовщине убийства Бориса Немцова. Однако МОБ Свердловской области сообщило организатору, что ранее согласованное мероприятие проводить запрещено из-за новых ковидных ограничений.
На площадь Труда все же пришли два человека – правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина. Они собирались возложить цветы к портрету Немцова, однако их задержали и доставили в отдел полиции №7.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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