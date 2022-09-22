Пикетчицу из посёлка Рефтинский засудят в четверг

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На четверг, 29-ое сентября назначен суд над Ириной Шабановой. Страшное преступление, совершённое уралочкой, — она воспользовалась своим конституционным правом на одиночный пикет.На пикет Ирина Шабанова вышла в посёлке Рефтинский Свердловской области, как сообщает RusNews. В руках она держала два плаката на самую, пожалуй, злободневную тему, упоминать которую не велено кремлёвскими правителями. Поселковые полицейские оказались ничуть не менее бдительными, чем их коллеги в крупных городах. Постоять в пикете женщине не дали — задержали и составили протокол. Даже два, по количеству плакатов: один — по статье о дискредитации российской армии, второй — о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции (хотя, в запрете одиночного пикета ничего законного нет).Пока женщина на свободе. Но надежды на то, что так будет и после 29-го, мало: судьи по упомянутым статьям чаще отправляют уважаемых россиян за решётку на административные сроки.