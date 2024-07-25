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Сотрудник Института экономики УрО РАН стал жертвой телефонных мошенников

13.13 Суббота, 27 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Телефонные мошенники убедили заведующего отдела Института экономики УрО РАН из Екатеринбурга перевести им около трёх миллионов рублей, убедив, что деньги нужно перевести на новые счета, так как старыми якобы завладели лица, «финансирующие терроризм».

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по городу, сначала потерпевшему пришло сообщение от «коллеги по работе», который передал ему, что у них проходила бухгалтерская проверка и что у него якобы что-то не сошлось в начислении зарплаты, в связи с чем с ним хотят связаться в ФСБ. Позже ему звонили неизвестные, представившиеся сотрудником службы безопасности и следователем ГУВД. Они убедили учёного в том, что у злоумышленников якобы есть доверенность на его счета и что ему срочно нужно «обновить» их, иначе якобы он станет подозреваемым в финансировании терроризма.

В итоге под давлением лжесиловиков работник института согласился выполнить их требования и, обналичив со всех своих счетов сбережения в размере 2 миллионов 770 тысяч рублей, перевёл их на счета мошенников.

В полиции напоминают, что о сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять «зеркальные займы» или переводить куда-либо деньги.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:19 На загородной дороге под Ревдой в ДТП погиб подросток
19:54 В Лесном автопредприятие выплатит полмиллиона рублей травмированному слесарю
19:39 Пожар в жилом доме Каменска-Уральского выгнал жильцов на улицу
19:09 На основе материалов Ельцин Центра американец снял масштабный документальный фильм
18:25 Рисовать совушек поучат детей и их родителей в Доме Маклецкого
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17:38 Прокуратура проверит лагерь «Звёздный» в Горноуральском округе после выпадения ребёнка из окна
17:23 Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав пенсионерки-инвалида из уральского села
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