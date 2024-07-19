В Североуральске будут судить мужчину, хранившего дома более пяти килограмм наркотиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Североуральске передали в суд уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, в квартире которого обнаружили более пяти килограммов наркотиков.На него полицейские вышли не сразу. Сначала в их сети попала 38-летняя женщина, купившая у сбытчика «фитюль», поле чего удалось выйти на самого наркодилера. При обыске у него дома нашил более 100 пакетов с опасным веществом, общий вес которого составил 5 230 грамм – это порядка 10,5 миллионов доз, подсчитали в полиции. Отрава хранилась в диване и в коробках из-под обуви в шкафу.Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ранее мужчина был судим за распространение наркотиков, а также за кражи и грабежи. В последний раз он отбывал своё наказание в сосьвинской колонии №23, откуда освободился 18 марта 2022 года.