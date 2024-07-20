Екатеринбуржцы стали чаще обращаться за услугами по благоустройству водоёмов





– отметили специалисты. «Во время очистки удаляются загрязнения, иловые отложения и органические остатки, что помогает предупредить ухудшение качества воды и бурный рост водорослей. Углубление сохраняет оптимальную глубину водоема, улучшает кислородный обмен и создает необходимые условия для флоры и фауны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В июне спрос на услуги по благоустройству небольших водоёмов в Екатеринбурге вырос на 130% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Предложений оформить «приусадебный» пруд в городе также стало больше на 140%.Аналитики «Авито Услуг» заметили, что екатеринбуржцы, у которых есть свои участки в черте города стали больше заниматься их облагораживанием. Так, спрос на работы по углублению дна или его очистке вырос на 125%.Эксперты предполагают, что на спросе сказалось развитие загородного строительства. Этим летом екатеринбуржцы на 20% чаще, чем в прошлом году обращались за услугой по строительству пруда или фонтана, чтобы украсить им свой участок.