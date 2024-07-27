Возрастное ограничение 18+
Водителей предупреждают о подтоплении Пермского тракта из-за дождей в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Из-за сильных дождей в Свердловской области возникает угроза подтопления некоторых участков Пермского тракта.
Сегодня, 27 июля, а также с 28 по 30 июля на фоне сильных дождей, ожидаются резкие подъёмы уровней воды в местных водоёмах, а также возникновение локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. В связи с этим водителей дорожники предупреждают о том, что некоторые участки дороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург» могут быть подтоплены.
Ранее в ГИБДД предостерегали о подтоплении «Миасс – Карабаш – Кыштым» с 35-го по 38-й километр в соседней Челябинской области.
Сегодня, 27 июля, а также с 28 по 30 июля на фоне сильных дождей, ожидаются резкие подъёмы уровней воды в местных водоёмах, а также возникновение локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. В связи с этим водителей дорожники предупреждают о том, что некоторые участки дороги Р-242 «Пермь – Екатеринбург» могут быть подтоплены.
Ранее в ГИБДД предостерегали о подтоплении «Миасс – Карабаш – Кыштым» с 35-го по 38-й километр в соседней Челябинской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию