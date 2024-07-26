Возрастное ограничение 18+
СК присоединился к проверке лагеря «Звёздный» в Горноуральском округе
Фото: Владислав Постников
Следственный комитет присоединился к проверке прокуратуры детского лагеря «Звёздный» имени В.Г. Удовенко в Горноуральском городском округе, где 25 июля из окна второго этажа во время тихого часа выпал семилетний мальчик.
Следователи намерены проверить инцидент на наличие признаков уголовной статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, что окно в комнате, в которой жил пострадавший мальчик, не имело системы блокировки, из-за чего дети могли свободно открывать его и опасно выглядывать наружу. В связи с этим прокуратура сейчас выясняет, какие меры принимали работники лагеря для того, чтобы уберечь детей от подобных инцидентов.
Следователи намерены проверить инцидент на наличие признаков уголовной статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, что окно в комнате, в которой жил пострадавший мальчик, не имело системы блокировки, из-за чего дети могли свободно открывать его и опасно выглядывать наружу. В связи с этим прокуратура сейчас выясняет, какие меры принимали работники лагеря для того, чтобы уберечь детей от подобных инцидентов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура проверит лагерь «Звёздный» в Горноуральском округе после выпадения ребёнка из окна
26 июля 2024
26 июля 2024