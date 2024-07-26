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СК присоединился к проверке лагеря «Звёздный» в Горноуральском округе

11.21 Суббота, 27 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Следственный комитет присоединился к проверке прокуратуры детского лагеря «Звёздный» имени В.Г. Удовенко в Горноуральском городском округе, где 25 июля из окна второго этажа во время тихого часа выпал семилетний мальчик.

Следователи намерены проверить инцидент на наличие признаков уголовной статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что окно в комнате, в которой жил пострадавший мальчик, не имело системы блокировки, из-за чего дети могли свободно открывать его и опасно выглядывать наружу. В связи с этим прокуратура сейчас выясняет, какие меры принимали работники лагеря для того, чтобы уберечь детей от подобных инцидентов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:25 Рисовать совушек поучат детей и их родителей в Доме Маклецкого
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13:30 Банда подростков обнесла екатеринбургские вейп-шопы на 700 тысяч рублей
13:05 В Шале диспетчер отказалась вызывать женщине скорую после укуса клеща
12:50 Суд отказал заказчику убийства ирбитского депутата в УДО
11:46 В Екатеринбурге самокатчики совершили более 1,2 тысячи нарушений с начала года
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