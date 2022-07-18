Суд в Екатеринбурге третий раз оштрафовал активистку Надежду Сайфутдинову по статье о «дискредитации»

19.24 Пятница, 22 июля 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
22 июля Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП Надежду Сайфутдинову.

Полиция усмотрела, а суд подтвердил то, что Сайфутдинова совершила «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях» (именно так называется правонарушение по данной статье).

А правонарушение, по мнению полиции и суда, заключалось в том, что в пасхальную ночь, 22 апреля, Надежда Сайфутдинова вместе со своей сестрой, Анной Сайфутдиновой, недалеко от церкви Рождества Христова на Уралмаше наклеили плакат с известным вопросом «А где ты была эти восемь лет???» и своим ответом на него. Поскольку в ту ночь на улицах было много полиции, активистку задержали и составили на неё протокол по новоиспечённой статье.

Сначала этот протокол вместе с другими материалами дела из Орджоникидзевского суда вернули в полицию для устранения нарушений. Однако, пролежав там больше месяца, материал вернулся в суд практически без изменений.

Сам процесс прошёл весьма скоротечно – судья Владимир Жабреев вынес обвинительное постановление менее чем за 10 минут. Вердикт — штраф в размере 30 тысяч рублей.

Юрист Артём Шульман, защищавший Сайфутдинову в суде, указал в ходе заседания на многочисленные нарушения. В частности, он заявил, что понятых, зафиксированных в протоколе, привлекли в дело как свидетелей — задавали им вопросы, что недопустимо без предупреждения об ответственности за заведомо ложные показания. Также в дело был приобщён «ГИБДДшный» протокол осмотра места происшествия, который составляется только при ДТП, и не должен использоваться при правонарушениях по статье 20.3.3 КоАП. Кроме того, было отказано в ходатайствах о проведении лингвистической экспертизы содержимого плаката (на плакате не было слов, либо изображений не только об использовании российской армии на территории Украины, но и об армии вообще).


Комментарий защитника Сайфутдиновой Артёма Шульмана после суда


Отказал судья и в вызове полицейских, составлявших протокол (из полиции никто в суд не явился), а также в вызове понятых, которых полицейские использовали в качестве свидетелей.

К слову, ранее судьи, в том числе того же Орджоникидзевского суда, нередко удовлетворяли ходатайства о вызове свидетелей и откладывали заседания для явки в суд полицейских, однако в этот раз Владимир Жабреев был категорически против. Возможно, причиной нежелания переносить суд было то, что сегодняшнее заседание проходило ровно спустя три месяца после задержания сестёр Сайфутдиновых – а это означало, что на любом следующем заседании дело подлежало прекращению по причине истечения срока давности привлечения к ответственности (который по статье 20.3.3 КоАП составляет три месяца) — по всей видимости, правоохранительную систему такой вариант очень не устраивал. Как итог — «на флажке», за несколько часов до истечения сроков давности, Сайфутдинова всё же получила штраф.


Фото: Вечерние ведомости


Для Надежды это уже третье обвинительное постановление по статье 20.3.3 КоАП — ранее Ленинский суд Екатеринбурга дважды штрафовал её на 40 тысяч рублей за акции на улице Вайнера — на одну из них активистка вышла с зашитым ртом. Ещё один протокол, по которому пока не было суда, на Сайфутдинову составили в начале этой недели — за то, что она выкрикнула «Нет [Роскомнадзор]» на митинге, проводимой «Единой Россией».

«Сейчас такое время, когда перед каждым человеком стоит моральный выбор. Потому что в глубине души каждый знает, что сейчас происходит. Моральный выбор состоит в том, чтобы выбрать в этой борьбе между страхом и совестью, между собственным комфортом — и собственной безопасностью. Каждый человек решает для себя сам, какая сторона победит», — прокомментировала свои действия Надежда.


Фото: Вечерние ведомости

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На ура-патриотическом митинге в Екатеринбурге задержали женщину
18 июля 2022
Художника, за публикацию стикеров которого оштрафовали «Вечерние ведомости», суд отправил на экспертизу в психбольницу
19 июля 2022
Третий этап опрессовок стартует в Екатеринбурге
18 июля 2022
В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы
22 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Сказочные киоскёры: как в Екатеринбурге не могут победить нелегальные торговые точки

Рассказываем, как власти борются с незаконными павильонами на примерах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
04:18 В Екатеринбурге рядом с хранилищем радиоактивных веществ 48-летний водитель врезался в дерево и погиб
17:46 В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы
17:11 Под Нижним Тагилом в реке обнаружили тело рыбака
16:09 В центре Нижнего Тагил сгорел ресторан сети «Subway»
15:33 В Екатеринбурге на Сулимова в яму опрокинулся автомобиль
14:21 В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 18 июля
13:06 Жители Красноуфимска попросили Куйвашева остановить «экологический геноцид»
12:51 Каждый четвёртый екатеринбуржец предпочитает проводить выходные на природе
12:05 Жители Берёзовского пожаловались на шумную пивную лавку
10:49 Учреждения ФСИН заработали 3,5 миллиона на выставке-ярмарке в Екатеринбурге
09:39 В Екатеринбурге на Сибирском тракте произошла авария с двумя погибшими
21:27 Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби
18:23 В Нижнем Тагиле осудили за грабеж двух молодых людей
18:02 Группу туристов, у которых сломался вездеход, спасли на севере Свердловской области
17:06 В посёлке Красный местные жители обнаружили выброшенный артиллерийский снаряд
16:10 В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера
15:39 Екатеринбурженка чуть не погибла из-за столкновения с электросамокатом
14:36 Из-за сапропеля в Свердловской области пересыхает озеро Щелкун
13:34 В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз
12:32 Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
11:39 Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли
10:12 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля
09:33 Жителей Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении
21:21 Уральский гусар дал небольшой урок истории «Белым в городе»
20:54 В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы
19:49 В аэропорту Кольцово пресекли попытку вывезти старинный колокол
Все новости Свердловской области
18:06 В Дагестане автомобиль сорвался в ущелье, погибла семья из Оренбургской области
17:20 В «Филип Моррис Интернэшнл» опровергают сообщения об уходе производителя сигарет из России
16:59 Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД имущество на 130 миллионов
16:17 ВОЗ: в Испании и Португалии из-за аномальной жары в этом году погибли более 1700 человек
15:36 Банк России снизил ключевую ставку до 8% годовых
15:08 Министр транспорта Красноярского края Димитров задержан
14:46 Спасенную в Диксоне медведицу назвали Монеточкой и отпустили в естественную среду
13:52 В Новосибирске по поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за высказываний депутата Пироговой
13:11 Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы Цветковой* из Комсомольска-на-Амуре
12:30 Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия вошли в перечень «недружественных» стран для России
11:50 Производитель сигарет Marlboro, Parliament, Bond, L&M намерен в конце года уйти из России
09:51 Президентом Индии во второй раз стала женщина
18:38 Росприроднадзор: ветеринарам удалось вытащить банку из пасти белого медведя и спасти его
17:57 Журналист Пивоваров* рассказал, за что Минюст мог признать его «иноагентом»
16:59 Дальневосточная авиакомпания «Аврора» предупредила о сбоях при оплате картой «Мир»
15:37 H&M не будет проводить распродажу в связи с уходом из России, вещи продадут по полной цене
15:22 В Сбере сообщили о проблемах с доступом к сервисам банка
15:08 Детский омбудсмен сообщил, что детей с острова Валаам в Карелии эвакуировали
14:30 Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против РФ
13:26 Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку
13:00 Глава Росприроднадзора сообщила, что вылет ветеринара к пострадавшему медведю задерживается из-за погоды
12:46 Во Владивостоке задержан 51-летний поджигатель участкового пункта полиции
11:01 В Карелии «Союз морских пехотинцев» организовал водный поход для детей в шторм, возбуждено уголовное дело
10:18 В Волгограде из-за остановки 50-метрового колеса обозрения спасатели эвакуировали 21 человека
09:43 В Москве с вертолета тушили крупный пожар в девятиэтажке, 400 человек были эвакуированы
19:00 Губернатор Белгородской области: в результате обстрела села погиб местный житель
Все новости России и мира
04:18 В Екатеринбурге рядом с хранилищем радиоактивных веществ 48-летний водитель врезался в дерево и погиб
17:46 В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы
17:11 Под Нижним Тагилом в реке обнаружили тело рыбака
16:09 В центре Нижнего Тагил сгорел ресторан сети «Subway»
15:33 В Екатеринбурге на Сулимова в яму опрокинулся автомобиль
14:21 В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 18 июля
13:06 Жители Красноуфимска попросили Куйвашева остановить «экологический геноцид»
12:51 Каждый четвёртый екатеринбуржец предпочитает проводить выходные на природе
12:05 Жители Берёзовского пожаловались на шумную пивную лавку
10:49 Учреждения ФСИН заработали 3,5 миллиона на выставке-ярмарке в Екатеринбурге
09:39 В Екатеринбурге на Сибирском тракте произошла авария с двумя погибшими
21:27 Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл в уральском дерби
18:23 В Нижнем Тагиле осудили за грабеж двух молодых людей
18:02 Группу туристов, у которых сломался вездеход, спасли на севере Свердловской области
17:06 В посёлке Красный местные жители обнаружили выброшенный артиллерийский снаряд
16:10 В Каменском городском округе ищут 89-летнего пенсионера
15:39 Екатеринбурженка чуть не погибла из-за столкновения с электросамокатом
14:36 Из-за сапропеля в Свердловской области пересыхает озеро Щелкун
13:34 В Свердловской области спрос на продавцов вырос в 14 раз
12:32 Между Екатеринбургом и Хургадой возобновили авиасообщение
11:39 Екатеринбургская полиция обнаружила 24 точки несанкционированной торговли
10:12 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 21 июля
09:33 Жителей Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении
21:21 Уральский гусар дал небольшой урок истории «Белым в городе»
20:54 В Екатеринбурге полицейские сорвали концерт опальной группы
19:49 В аэропорту Кольцово пресекли попытку вывезти старинный колокол
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK