Суд в Екатеринбурге третий раз оштрафовал активистку Надежду Сайфутдинову по статье о «дискредитации»
Политика
Фото: Вечерние ведомости
22 июля Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП Надежду Сайфутдинову.
Полиция усмотрела, а суд подтвердил то, что Сайфутдинова совершила «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях» (именно так называется правонарушение по данной статье).
А правонарушение, по мнению полиции и суда, заключалось в том, что в пасхальную ночь, 22 апреля, Надежда Сайфутдинова вместе со своей сестрой, Анной Сайфутдиновой, недалеко от церкви Рождества Христова на Уралмаше наклеили плакат с известным вопросом «А где ты была эти восемь лет???» и своим ответом на него. Поскольку в ту ночь на улицах было много полиции, активистку задержали и составили на неё протокол по новоиспечённой статье.
Сначала этот протокол вместе с другими материалами дела из Орджоникидзевского суда вернули в полицию для устранения нарушений. Однако, пролежав там больше месяца, материал вернулся в суд практически без изменений.
Сам процесс прошёл весьма скоротечно – судья Владимир Жабреев вынес обвинительное постановление менее чем за 10 минут. Вердикт — штраф в размере 30 тысяч рублей.
Юрист Артём Шульман, защищавший Сайфутдинову в суде, указал в ходе заседания на многочисленные нарушения. В частности, он заявил, что понятых, зафиксированных в протоколе, привлекли в дело как свидетелей — задавали им вопросы, что недопустимо без предупреждения об ответственности за заведомо ложные показания. Также в дело был приобщён «ГИБДДшный» протокол осмотра места происшествия, который составляется только при ДТП, и не должен использоваться при правонарушениях по статье 20.3.3 КоАП. Кроме того, было отказано в ходатайствах о проведении лингвистической экспертизы содержимого плаката (на плакате не было слов, либо изображений не только об использовании российской армии на территории Украины, но и об армии вообще).
Отказал судья и в вызове полицейских, составлявших протокол (из полиции никто в суд не явился), а также в вызове понятых, которых полицейские использовали в качестве свидетелей.
К слову, ранее судьи, в том числе того же Орджоникидзевского суда, нередко удовлетворяли ходатайства о вызове свидетелей и откладывали заседания для явки в суд полицейских, однако в этот раз Владимир Жабреев был категорически против. Возможно, причиной нежелания переносить суд было то, что сегодняшнее заседание проходило ровно спустя три месяца после задержания сестёр Сайфутдиновых – а это означало, что на любом следующем заседании дело подлежало прекращению по причине истечения срока давности привлечения к ответственности (который по статье 20.3.3 КоАП составляет три месяца) — по всей видимости, правоохранительную систему такой вариант очень не устраивал. Как итог — «на флажке», за несколько часов до истечения сроков давности, Сайфутдинова всё же получила штраф.
Для Надежды это уже третье обвинительное постановление по статье 20.3.3 КоАП — ранее Ленинский суд Екатеринбурга дважды штрафовал её на 40 тысяч рублей за акции на улице Вайнера — на одну из них активистка вышла с зашитым ртом. Ещё один протокол, по которому пока не было суда, на Сайфутдинову составили в начале этой недели — за то, что она выкрикнула «Нет [Роскомнадзор]» на митинге, проводимой «Единой Россией».
«Сейчас такое время, когда перед каждым человеком стоит моральный выбор. Потому что в глубине души каждый знает, что сейчас происходит. Моральный выбор состоит в том, чтобы выбрать в этой борьбе между страхом и совестью, между собственным комфортом — и собственной безопасностью. Каждый человек решает для себя сам, какая сторона победит», — прокомментировала свои действия Надежда.
Полиция усмотрела, а суд подтвердил то, что Сайфутдинова совершила «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях» (именно так называется правонарушение по данной статье).
А правонарушение, по мнению полиции и суда, заключалось в том, что в пасхальную ночь, 22 апреля, Надежда Сайфутдинова вместе со своей сестрой, Анной Сайфутдиновой, недалеко от церкви Рождества Христова на Уралмаше наклеили плакат с известным вопросом «А где ты была эти восемь лет???» и своим ответом на него. Поскольку в ту ночь на улицах было много полиции, активистку задержали и составили на неё протокол по новоиспечённой статье.
Сначала этот протокол вместе с другими материалами дела из Орджоникидзевского суда вернули в полицию для устранения нарушений. Однако, пролежав там больше месяца, материал вернулся в суд практически без изменений.
Сам процесс прошёл весьма скоротечно – судья Владимир Жабреев вынес обвинительное постановление менее чем за 10 минут. Вердикт — штраф в размере 30 тысяч рублей.
Юрист Артём Шульман, защищавший Сайфутдинову в суде, указал в ходе заседания на многочисленные нарушения. В частности, он заявил, что понятых, зафиксированных в протоколе, привлекли в дело как свидетелей — задавали им вопросы, что недопустимо без предупреждения об ответственности за заведомо ложные показания. Также в дело был приобщён «ГИБДДшный» протокол осмотра места происшествия, который составляется только при ДТП, и не должен использоваться при правонарушениях по статье 20.3.3 КоАП. Кроме того, было отказано в ходатайствах о проведении лингвистической экспертизы содержимого плаката (на плакате не было слов, либо изображений не только об использовании российской армии на территории Украины, но и об армии вообще).
Комментарий защитника Сайфутдиновой Артёма Шульмана после суда
Отказал судья и в вызове полицейских, составлявших протокол (из полиции никто в суд не явился), а также в вызове понятых, которых полицейские использовали в качестве свидетелей.
К слову, ранее судьи, в том числе того же Орджоникидзевского суда, нередко удовлетворяли ходатайства о вызове свидетелей и откладывали заседания для явки в суд полицейских, однако в этот раз Владимир Жабреев был категорически против. Возможно, причиной нежелания переносить суд было то, что сегодняшнее заседание проходило ровно спустя три месяца после задержания сестёр Сайфутдиновых – а это означало, что на любом следующем заседании дело подлежало прекращению по причине истечения срока давности привлечения к ответственности (который по статье 20.3.3 КоАП составляет три месяца) — по всей видимости, правоохранительную систему такой вариант очень не устраивал. Как итог — «на флажке», за несколько часов до истечения сроков давности, Сайфутдинова всё же получила штраф.
Фото: Вечерние ведомости
Для Надежды это уже третье обвинительное постановление по статье 20.3.3 КоАП — ранее Ленинский суд Екатеринбурга дважды штрафовал её на 40 тысяч рублей за акции на улице Вайнера — на одну из них активистка вышла с зашитым ртом. Ещё один протокол, по которому пока не было суда, на Сайфутдинову составили в начале этой недели — за то, что она выкрикнула «Нет [Роскомнадзор]» на митинге, проводимой «Единой Россией».
«Сейчас такое время, когда перед каждым человеком стоит моральный выбор. Потому что в глубине души каждый знает, что сейчас происходит. Моральный выбор состоит в том, чтобы выбрать в этой борьбе между страхом и совестью, между собственным комфортом — и собственной безопасностью. Каждый человек решает для себя сам, какая сторона победит», — прокомментировала свои действия Надежда.
Фото: Вечерние ведомости
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