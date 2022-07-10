На ура-патриотическом митинге в Екатеринбурге задержали женщину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 18-го июля, в Екатеринбурге при малочисленном стечении народа прошёл митинг в поддержку действий России на территории Украины. Среди собравшихся нашлась одна смелая женщина, которая возразила ура-патриотическим лозунгам митингующих. Последующее предсказуемо.Надежду Сайфутдинову задержали сотрудники полиции. И это с ней случилось уже не в первый раз. Ранее её уже задерживали за протестные акции, на одну из которых она вышла с зашитым ртом, чтобы визуализировать своё убеждение: «в России нет свободы слова». После задержаний она была дважды наказана административными штрафами. Но это, как видим, оппозиционерку не напугало.Сегодняшний митинг в Екатеринбурге был организован по поручению администрации города при поддержке партии «Единая Россия», чьи флаги в основном и развивались над головами митингующих. Местом проведения стала площадка возле киноконцертного театра «Космос». По свидетельствам очевидцев, на мероприятие собралось около 150 человек, а продлилось оно около получаса.