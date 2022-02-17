Свердловской вице-губернатор допустил, что девушки могут быть виноваты в нападениях на них иностранцев

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов заявил, что молодые люди считают, что могут пользоваться девушками как предметами из-за поведения самих девушек. По его убеждениям, если девушка «пьет и курит», а также ведёт себя «фривольно», то это даёт повод молодым людям относиться к ним как предмету.Поводом для таких размышлений Олега Чемезова стал недавний скандал с избиением молодой екатеринбурженки, которая ехала в автобусе с тремя молодыми людьми, которые, по словам девушки, вели себя вызывающе по отношению к ней.Екатеринбурженка попросила свою маму встретить ее на остановке. Тогда трое молодых людей, которых власти называют «южанами», избили девушку и ее маму. После этого глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински заявил, что готов помочь материально пострадавшим, а с одним из участников избиения провел профилактическую беседу.По неподтвержденным данным, двое из троих молодых людей не имеют российского гражданства, они находятся в нашей стране по учебным визам и являются уроженцами Азербайджана.После инцидента чиновники решили провести встречу с главами диаспор в Екатеринбурге. На встрече кто-то из представителей диаспор высказывался о культуре поведения российских девушек.В интервью изданию 66.ru вице-губернатор Чемезов подтвердил, что вопросы поведения российских девушек поднимались на встрече, а также отметил многие девушки сегодня, по его мнению, могут пить, курить, и вести себя фривольно, и это даёт повод молодым людям относиться к ним как к «предметам», точнее, пользоваться, по мнению Чемезова.«Мы также согласились, что недостаточно проводим культурно-просветительную работу среди подрастающего поколения с точки зрения семейных ценностей и отношения к женщине. С другой стороны, у самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом», – заявил Олег Чемезов порталу 66.ru.Кроме этого, он несколько раз уточнил, что речь идёт о девушках любой национальности, а у преступников же нет национальности, и для него было крайне удивительно узнать, что напавшие на девушку в Екатеринбурге оказались представителями национальности, в обычаях которых принято уважать женщин, по его словам.Чемезов также рассказал, что представители диаспор попросили его сделать «особый акцент» на воспитание молодежи, причем и девушек, и молодых людей.«Потому что там формируется именно та среда, где они кучкуются и позволяют себе фривольные взаимоотношения. Я не сторонник какого-то жесткого исламизма или неравенства. Я просто сторонник культурного воспитания, потому что девушка должна с гордостью носить свою женственность», – заявил Чемезов в интервью 66.ru.В сети его, мягко говоря, странные высказывания уже раскритиковали, многие посчитали это неприкрытым сексизмом. Однако Чемезов попытался объясниться – он выложил пост в Инстаграме с очередным своим мнением на эту тему.«Хочу рассказать от первого лица. 1) Категорически не допускаю мысли в мужской голове о дозволенности бить женщину, презираю таких… 2) Семья формирует основы взаимоотношений между мальчиками и девочками, в любой религии семья является основой нравственного воспитания и поскольку поступок был совершен представителем Азербайджанской диаспоры, была проведена встреча со всеми диаспорами. 3) До диаспор была доведена ясная позиция: такие поступки не останутся безнаказанными. Они будут иметь жесткие правовые последствия и для тех, кто их совершает, и для их родственников, а так же для тех, кто помогает им в нашей стране легализоваться незаконным способом. И последнее: те, кто приезжает к нам, должны жить по нашим правилам и законам, и мы никому не позволим менять наши культурные ценности», – написал Чемезов.Однако и эти его высказывания вызвали бурную реакцию в сети, под его постом стали появляться призывы уйти в отставку.Впрочем, свердловским топовым чиновникам не привыкать к критике в сети. Руководителя Чемезова – губернатора Свердловской области Куйвашева достаточно часто критикуют подписчики после его неоднозначных постов в Инстаграме. О реакции губернатора на высказывания своего подчиненого пока неизвестно, а также о том, считает ли губернатор Куйвашев, что если девушка пьет или курит, то к ней можно применять насилие.