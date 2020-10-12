Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу

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Сегодня в горизбиркоме проверили подписи кандидатов-самовыдвиженцев на дополнительных выборах в Екатеринбургскую городскую думу, которые состоятся 22 ноября.По словам координатора движения «Голос», члена ИКМО с правом совещательного голоса Александра Грезева, сегодня проверили подписи только двух кандидатов - Ярослава Мелехина, выдвинутого по округу N 3, и Евгения Мартышко (выдвигался по девятому округу). Подписи Дениса Шумихина, самовыдвиженца по девятому округу, будут проверять завтра.«Первый кандидат Ярослав Мелехин из 3 округа сдал максимум 321, но по МВД и оформлению забраковали 32. Осталось 289 при минимуме 292. Не хватает 3 подписи и кандидата, скорее всего, снимут. Как свидетель проверки, могу сказать, что большую часть спорных моментов члены комиссии трактовали в пользу кандидата.У Евгения Мартышко по 9 округу брак запредельный, качество листов ужасное. Оставили 259 подписей при минимуме в 295. Но просто не усердствовали, реальный брак намного больше», - написал Александр Грезев на своей странице в Фейсбуке.Ярослав Мелехин был последним возможным кандидатом-самовыдвиженцем по третьему округу. Учитывая, что нужного количества подписей избирком не принял, скорее всего, зарегистрирован он не будет. И в предвыборной гонке по этому округу примут участие только кандидаты от партий - Оксана Иванова от «Справедливой России», Александр Каптюг от ЛДПР, Владислав Постников от «Яблока», Ольга Прожерина от КПРФ, Антон Швалев от «Единой России».Напомним, что довыборы назначены после того как полномочия двух депутатов досрочно прекращены - Елена Дерягина скончалась, а Олег Кагилев получил семь лет колонии.