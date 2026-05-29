Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев зовут на уборку карьера Рамада
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ближайшее воскресенье, 7 июня, отмечается Международный день очистки водоёмов, и у жителей Екатеринбурга есть возможность внести личный вклад в экологию родного края. В этот день состоится масштабная уборка живописного, но сильно замусоренного карьера Рамада — популярного места отдыха горожан.
Мероприятие пройдёт одновременно на суше и под водой: дайверы займутся очисткой дна, а волонтёры на берегу соберут мусор с прибрежной территории. Такое внимание к водоему неслучайно: экологическая разведка показала, что земля возле некоторых деревьев и кустарников завалена отходами настолько, что к почве почти не поступают кислород и свет. Разбросанный мусор не только портит живописный пейзаж, но и наносит серьёзный урон местной экосистеме, — отмечают организаторы, среди которых — экологическое движение «Чисто Урал», уральский дайвинг-центр «ТРИТОН» и Свердловское областное отделение Русского географического общества.
Для участников подготовлена целая программа: прогулки на свежем воздухе (во время которых тоже можно будет пособирать мусор), и познавательный рассказ об истории карьера Рамада. После уборки все желающие смогут отдохнуть за пикником и пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке. Для поднятия настроения и азарта проведут конкурс с подарками за самый необычный найденный мусор.
Для автомобилистов указаны точные координаты места сбора: 56.781288, 60.704866. Пешие же участники воскресного субботника могут доехать до конечной остановки 083 и 42 маршрутов «ЖК Светлый», откуда идти пешком всего 15 минут. Организаторы просят всех участников обязательно зарегистрироваться по ссылке в форме «Яндекса». Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие пройдёт одновременно на суше и под водой: дайверы займутся очисткой дна, а волонтёры на берегу соберут мусор с прибрежной территории. Такое внимание к водоему неслучайно: экологическая разведка показала, что земля возле некоторых деревьев и кустарников завалена отходами настолько, что к почве почти не поступают кислород и свет. Разбросанный мусор не только портит живописный пейзаж, но и наносит серьёзный урон местной экосистеме, — отмечают организаторы, среди которых — экологическое движение «Чисто Урал», уральский дайвинг-центр «ТРИТОН» и Свердловское областное отделение Русского географического общества.
Для участников подготовлена целая программа: прогулки на свежем воздухе (во время которых тоже можно будет пособирать мусор), и познавательный рассказ об истории карьера Рамада. После уборки все желающие смогут отдохнуть за пикником и пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке. Для поднятия настроения и азарта проведут конкурс с подарками за самый необычный найденный мусор.
Для автомобилистов указаны точные координаты места сбора: 56.781288, 60.704866. Пешие же участники воскресного субботника могут доехать до конечной остановки 083 и 42 маршрутов «ЖК Светлый», откуда идти пешком всего 15 минут. Организаторы просят всех участников обязательно зарегистрироваться по ссылке в форме «Яндекса». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию