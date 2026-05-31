Глава СК запросил доклад о хулиганском нападении на мужчину в Екатеринбурге





пишет Следком. «В социальных медиа сообщается, что на мужчину напала группа мигрантов после конфликта с продавцом-иностранцем. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Председатель СК запросил доклад по уголовному делу о хулиганском нападении на мужчину в районе Южного автовокзала Екатеринбурга.По данному факту свердловским СК возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство. Мероприятие для возрастной категории 18+