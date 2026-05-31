Глава СК запросил доклад о хулиганском нападении на мужчину в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК запросил доклад по уголовному делу о хулиганском нападении на мужчину в районе Южного автовокзала Екатеринбурга.
По данному факту свердловским СК возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство.
«В социальных медиа сообщается, что на мужчину напала группа мигрантов после конфликта с продавцом-иностранцем. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь»,
– пишет Следком.
