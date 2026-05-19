Иностранные студенты в Свердловской области разработали собственные волонтёрские инициативы

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Иностранные студенты свердловских вузов и колледжей представили собственные волонтёрские проекты на слёте «Добро по-русски», который прошёл в Берёзовском. Как сообщили на информационном портале Свердловской области, более сотни учащихся вузов и колледжей со всего мира разработали собственные добровольческие инициативы на слете.Участники слета, представляющие Международный клуб дружбы, учились работать в интернациональных командах и преодолевать языковой барьер. Помимо разработки проектов, молодые люди посетили мастер-классы от «Красного Креста» и Гуманитарного добровольческого корпуса, познакомились с работой волонтеров культуры, а также примерили экипировку пожарных и узнали об основах экологического добровольчества.Слёт приурочили к Международному фестивалю молодёжи, который осенью пройдёт в Екатеринбурге.По данным областных властей, Международный фестиваль молодёжи состоится в с 11 по 17 сентября на площадке кампуса УрФУ. Ранее губернатор Денис Паслер сообщал, что заявки на участие подали представители 191 страны. Мероприятие для возрастной категории 18+