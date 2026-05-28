Более десяти миллионов полезных насекомых и клещей привезли в Екатеринбург





– заверили в ведомстве. «В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений законодательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбург самолётом привезли две партии полезных насекомых и клещей в количестве 10,5 миллиона особей, которые будут трудиться на сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области.Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, уточняя, что энтомофаги прибыли со всеми ветеринарными документами, которые необходимы для подтверждения безопасности груза.Энтомофагов будут использовать вместо пестицидов для защиты урожая от вредителей. Мероприятие для возрастной категории 18+