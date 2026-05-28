Возрастное ограничение 18+
Более десяти миллионов полезных насекомых и клещей привезли в Екатеринбург
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбург самолётом привезли две партии полезных насекомых и клещей в количестве 10,5 миллиона особей, которые будут трудиться на сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области.
Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, уточняя, что энтомофаги прибыли со всеми ветеринарными документами, которые необходимы для подтверждения безопасности груза.
Энтомофагов будут использовать вместо пестицидов для защиты урожая от вредителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, уточняя, что энтомофаги прибыли со всеми ветеринарными документами, которые необходимы для подтверждения безопасности груза.
«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалисты Россельхознадзора не выявили нарушений законодательства»,
– заверили в ведомстве.
Энтомофагов будут использовать вместо пестицидов для защиты урожая от вредителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию