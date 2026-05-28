Возрастное ограничение 18+
Из-за антитеррористических учений в Екатеринбурге горожан призвали три дня быть готовыми к ограничениям
Фото: Вечерние ведомости
Ближайшие три дня в Екатеринбурге будут проходить антитеррористические учения, из-за которых в некоторых районах города не всегда можно будет пройти и проехать.
В частности, ограничения будут вводиться с 08.00 2 июня до 15.00 4 июня и действовать на территории, ограниченной микрорайоном Химмаш, улицей Чистой, Сибирским трактом, Трактовой, Испытателей, Арамильским трактом, Пролетарской, Карла Маркса, Гарнизоном, подъездом к посёлку Кольцово, подъездом к Сулимовскому торфянику, Челябинским трактом, улицами Димитрова и Грибоедова, а также посёлком Светлый в Арамильском округе, сообщает «Антитеррор Урал».
Подчеркивается, что Кольцово продолжит работать в штатном режиме.
В УФСБ России по Свердловской области просят отнестись к проводимым учениям с пониманием и ответственностью. Жителей и гостей Екатеринбурга и Арамильского городского округа призывают заранее планировать маршруты и перемещения в зоне учений. Также важно во время учений следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Мероприятие для возрастной категории 18+
В частности, ограничения будут вводиться с 08.00 2 июня до 15.00 4 июня и действовать на территории, ограниченной микрорайоном Химмаш, улицей Чистой, Сибирским трактом, Трактовой, Испытателей, Арамильским трактом, Пролетарской, Карла Маркса, Гарнизоном, подъездом к посёлку Кольцово, подъездом к Сулимовскому торфянику, Челябинским трактом, улицами Димитрова и Грибоедова, а также посёлком Светлый в Арамильском округе, сообщает «Антитеррор Урал».
Подчеркивается, что Кольцово продолжит работать в штатном режиме.
В УФСБ России по Свердловской области просят отнестись к проводимым учениям с пониманием и ответственностью. Жителей и гостей Екатеринбурга и Арамильского городского округа призывают заранее планировать маршруты и перемещения в зоне учений. Также важно во время учений следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Количество рейсов авиакомпании Red Wing из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до девяти в неделю
28 мая 2026
28 мая 2026
В Екатеринбурге на пять дней изменят маршруты трамваев и троллейбусов из-за ремонта путей
23 мая 2026
23 мая 2026