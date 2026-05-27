Возрастное ограничение 18+

Доля российских брендов на рынке новых автомобилей выросла до 40%

17.34 Понедельник, 1 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Спрос на новые автомобили в России продолжает расти, а структура рынка постепенно меняется в пользу машин, выпускаемых внутри страны. Такие выводы озвучили участники конференции «Точка зажигания», которую провёл Авито Авто для автопроизводителей и дистрибьюторов.

Как сообщили в Авито Авто, в апреле 2026 года интерес к новым автомобилям оказался на 29% выше, чем годом ранее. По оценке компании, покупатели стали активнее не только искать автомобили, но и переходить к конкретным действиям – изучать предложения, связываться с продавцами и выбирать варианты для покупки.

Одновременно меняется и ценовая картина рынка. По данным платформы, средняя стоимость нового автомобиля в апреле составила 3,62 млн рублей. При этом в продаже стало больше моделей в более дорогих сегментах. Доля автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей и от 5 до 8 млн рублей за год увеличилась.

Ещё одна заметная тенденция связана с локализацией производства. По данным Авито Авто, доля российских брендов среди предложений новых автомобилей выросла с 31% до 40%, тогда как доля китайских марок сократилась с 60% до 48%. Участники рынка связывают это с расширением локальной сборки автомобилей на территории России.

При этом крупнейшим российским брендом остаётся АвтоВАЗ. Однако его доля внутри российского сегмента за год снизилась, что, как отмечают эксперты, отражает усиление конкуренции между брендами, представленными на рынке.

Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов, полностью дистанционная покупка автомобиля пока остаётся скорее исключением. По данным Авито Авто, 58% покупателей не готовы отказаться от личного визита к продавцу или дилеру. Поэтому наиболее востребованной остаётся гибридная модель, когда поиск, сравнение предложений и бронирование происходят онлайн, а окончательное решение принимается после осмотра автомобиля.

Директор направления «Новые автомобили» в Авито Никита Ивахненко отметил, что современному покупателю всё сложнее ориентироваться в большом количестве брендов, моделей и комплектаций. По его словам, поэтому растёт значение цифровых инструментов, которые помогают сравнивать предложения, проверять актуальность информации и оценивать условия покупки.

Одной из главных тем конференции стала дискуссия о будущем российского авторынка в ближайшие три года. Представители автопроизводителей и дилерских компаний обсудили изменение поведения покупателей, развитие цифровых сервисов, новые каналы привлечения клиентов и использование технологий искусственного интеллекта.

Участники конференции сошлись во мнении, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от локализации производства, цифровизации сервисов и прозрачности условий покупки автомобилей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Покупатели авто предпочитают общаться с профессиональными продавцами в чатах
27 мая 2026
Интерес к спецтехнике в России вырос на фоне снижения ставки ЦБ
25 мая 2026
Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
29 мая 2026
Рынок труда на Урале уходит в гибкую занятость и ИИ-компетенции
26 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбург хорошо выглядит как туристический бренд, но проигрывает по восприятию экологии

В городе обсудили итоги масштабного исследования
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:12 В ГИБДД Свердловской области опровергли фейк о массовых проверках пожилых водителей
20:32 Больше 60 нарушителей выявили дорожные инспекторы во время рейда в Екатеринбурге
20:20 Екатеринбуржцев зовут на уборку карьера Рамада
20:00 Житель Каменска-Уральского осужден за «ножевое» хулиганство в ТЦ
19:42 За неделю 634 новых жителя появилось в Свердловской области
19:04 Детям в «Верхнепышминском трамвае» подарили светоотражающие браслеты и сладости
18:48 «Душой» продолжится работа летнего кинотеатра под открытым небом в Саду Нурова
17:36 Из-за антитеррористических учений в Екатеринбурге горожан призвали три дня быть готовыми к ограничениям
17:34 Доля российских брендов на рынке новых автомобилей выросла до 40%
16:41 Бывшего главбуха признали виновным в присвоении 1,5 млн в Каменском районе
16:23 Экс-росгвардейца обвинили в причинении вреда, повлёкшем смерть
16:06 За благоустройство парков в Екатеринбурге проголосовало более 218 тысяч человек
15:43 Глава СК запросил доклад о хулиганском нападении на мужчину в Екатеринбурге
15:32 В Ирбите осудили мужчину, вымогавшего деньги за «защиту»
13:57 Более десяти миллионов полезных насекомых и клещей привезли в Екатеринбург
13:03 После ДТП с четырьмя погибшими под Нижними Сергами возбуждено уголовное дело
12:38 Трёх человек в Екатеринбурге обвиняют в хищении 5,6 млн рублей с помощью финансовой пирамиды
12:19 Школу №17 в Левихе готовят к открытию 1 сентября
11:40 ГИБДД раскрыла подробности ДТП с грузовиком в Нижнесергинском районе
11:25 У 323 тысяч жителей Свердловской области может сорваться отпуск за границей
10:00 В Кушве насмерть сбившего велосипедиста водителя грузовика приговорили к лишению свободы
09:42 В Свердловской области появился фейк о новых штрафах за нарушения ПДД
09:24 Два ДТП с угодившими под колёса детьми произошли в выходные в Екатеринбурге
19:53 В Екатеринбурге расследуют дело после нападения подростков на пенсионера в трамвае
19:39 Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижнесергинском районе
19:29 Бастрыкин запросил доклад по делу о загрязнении реки в Первоуральске
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:12 В ГИБДД Свердловской области опровергли фейк о массовых проверках пожилых водителей
20:32 Больше 60 нарушителей выявили дорожные инспекторы во время рейда в Екатеринбурге
20:20 Екатеринбуржцев зовут на уборку карьера Рамада
20:00 Житель Каменска-Уральского осужден за «ножевое» хулиганство в ТЦ
19:42 За неделю 634 новых жителя появилось в Свердловской области
19:04 Детям в «Верхнепышминском трамвае» подарили светоотражающие браслеты и сладости
18:48 «Душой» продолжится работа летнего кинотеатра под открытым небом в Саду Нурова
17:36 Из-за антитеррористических учений в Екатеринбурге горожан призвали три дня быть готовыми к ограничениям
17:34 Доля российских брендов на рынке новых автомобилей выросла до 40%
16:41 Бывшего главбуха признали виновным в присвоении 1,5 млн в Каменском районе
16:23 Экс-росгвардейца обвинили в причинении вреда, повлёкшем смерть
16:06 За благоустройство парков в Екатеринбурге проголосовало более 218 тысяч человек
15:43 Глава СК запросил доклад о хулиганском нападении на мужчину в Екатеринбурге
15:32 В Ирбите осудили мужчину, вымогавшего деньги за «защиту»
13:57 Более десяти миллионов полезных насекомых и клещей привезли в Екатеринбург
13:03 После ДТП с четырьмя погибшими под Нижними Сергами возбуждено уголовное дело
12:38 Трёх человек в Екатеринбурге обвиняют в хищении 5,6 млн рублей с помощью финансовой пирамиды
12:19 Школу №17 в Левихе готовят к открытию 1 сентября
11:40 ГИБДД раскрыла подробности ДТП с грузовиком в Нижнесергинском районе
11:25 У 323 тысяч жителей Свердловской области может сорваться отпуск за границей
10:00 В Кушве насмерть сбившего велосипедиста водителя грузовика приговорили к лишению свободы
09:42 В Свердловской области появился фейк о новых штрафах за нарушения ПДД
09:24 Два ДТП с угодившими под колёса детьми произошли в выходные в Екатеринбурге
19:53 В Екатеринбурге расследуют дело после нападения подростков на пенсионера в трамвае
19:39 Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижнесергинском районе
19:29 Бастрыкин запросил доклад по делу о загрязнении реки в Первоуральске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK