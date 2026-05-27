Доля российских брендов на рынке новых автомобилей выросла до 40%

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Спрос на новые автомобили в России продолжает расти, а структура рынка постепенно меняется в пользу машин, выпускаемых внутри страны. Такие выводы озвучили участники конференции «Точка зажигания», которую провёл Авито Авто для автопроизводителей и дистрибьюторов.Как сообщили в Авито Авто, в апреле 2026 года интерес к новым автомобилям оказался на 29% выше, чем годом ранее. По оценке компании, покупатели стали активнее не только искать автомобили, но и переходить к конкретным действиям – изучать предложения, связываться с продавцами и выбирать варианты для покупки.Одновременно меняется и ценовая картина рынка. По данным платформы, средняя стоимость нового автомобиля в апреле составила 3,62 млн рублей. При этом в продаже стало больше моделей в более дорогих сегментах. Доля автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей и от 5 до 8 млн рублей за год увеличилась.Ещё одна заметная тенденция связана с локализацией производства. По данным Авито Авто, доля российских брендов среди предложений новых автомобилей выросла с 31% до 40%, тогда как доля китайских марок сократилась с 60% до 48%. Участники рынка связывают это с расширением локальной сборки автомобилей на территории России.При этом крупнейшим российским брендом остаётся АвтоВАЗ. Однако его доля внутри российского сегмента за год снизилась, что, как отмечают эксперты, отражает усиление конкуренции между брендами, представленными на рынке.Несмотря на активное развитие онлайн-сервисов, полностью дистанционная покупка автомобиля пока остаётся скорее исключением. По данным Авито Авто, 58% покупателей не готовы отказаться от личного визита к продавцу или дилеру. Поэтому наиболее востребованной остаётся гибридная модель, когда поиск, сравнение предложений и бронирование происходят онлайн, а окончательное решение принимается после осмотра автомобиля.Директор направления «Новые автомобили» в Авито Никита Ивахненко отметил, что современному покупателю всё сложнее ориентироваться в большом количестве брендов, моделей и комплектаций. По его словам, поэтому растёт значение цифровых инструментов, которые помогают сравнивать предложения, проверять актуальность информации и оценивать условия покупки.Одной из главных тем конференции стала дискуссия о будущем российского авторынка в ближайшие три года. Представители автопроизводителей и дилерских компаний обсудили изменение поведения покупателей, развитие цифровых сервисов, новые каналы привлечения клиентов и использование технологий искусственного интеллекта.Участники конференции сошлись во мнении, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от локализации производства, цифровизации сервисов и прозрачности условий покупки автомобилей. Мероприятие для возрастной категории 18+