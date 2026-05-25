Возрастное ограничение 18+
Бывшего главбуха признали виновным в присвоении 1,5 млн в Каменском районе
Фото: прокуратура Свердловской области
Каменский районный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» Татьяне Клюевой. Её признали виновной в присвоении и растрате средств предприятия.
Согласно материалам дела, с сентября 2021 года по июль 2022 года она по надуманным основаниям переводила деньги с расчетного счета организации себе на карточку. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
В качестве наказания суд назначил Клюевой 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также с осуждённой взыскали сумму ущерба, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, с сентября 2021 года по июль 2022 года она по надуманным основаниям переводила деньги с расчетного счета организации себе на карточку. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
В качестве наказания суд назначил Клюевой 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также с осуждённой взыскали сумму ущерба, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию