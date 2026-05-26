За благоустройство парков в Екатеринбурге проголосовало более 218 тысяч человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Более 218 тысяч жителей Екатеринбурга проголосовали за парки, которые могут получить деньги на благоустройство в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Сейчас в числе лидеров:
– набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского – более 49 тысяч голосов;
– Основинский парк – более 26 тысяч голосов;
– бульвар по улице Культуры – почти 21 тысяча голосов.
В мэрии отмечают, что для получения федеральных средств на благоустройство парка-победителя необходимо ещё не менее 72 тысяч голосов.
Само голосование продлится до 12 июня на «Госуслугах». Мероприятие для возрастной категории 18+
