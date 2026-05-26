Более 200 юных самбистов и дзюдоистов встретились с чемпионом мира в Екатеринбурге





– сказал депутат регионального заксобрания и координатор проекта «Выбор сильных» в области Алексей Свалов. «Работа, которая ведётся в Свердловской области по самбо и дзюдо, выделяется на фоне всей нашей страны. Спортклуб "Родина" — это один из лидеров не только российского, но и мирового дзюдо и самбо. Мы всегда болеем за наших спортсменов, желаем им успехов. Самое главное – растет число желающих заниматься борьбой и ежегодно появляются новые чемпионы российского и мирового уровня. Это главный показатель успешной работы СК "Родина"»,





– отметил Рапопорт. «Прошедшие годы показали, что у нас в каждой возрастной категории среди мужчин и женщин есть чемпионы России, чемпионы Европы и чемпионы мира. В СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова создана система спортивной подготовки, которая позволяет нам уверенно смотреть в будущее. В этом большая личная заслуга Сергея Викторовича Воробьева»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Чемпион мира по дзюдо Тимур Арбузов провёл мастер-классы для воспитанников СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова в Екатеринбурге. На татами Дворца дзюдо собрались более 200 спортсменов и их тренеры.Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы встречи, Арбузов разобрал технику бросков и подхватов, поделился фирменными приёмами и помог спортсменам в их освоении.В тот же день в спортивном клубе «Родина» состоялось торжественное вручение нагрудных знаков и удостоверений о присвоении званий мастера спорта и мастера спорта международного класса. Награды вручил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.По завершении вечера Тимур Арбузов принял участие в дне борьбы, среди гостей которого были чемпион Европы по дзюдо Данил Лаврентьев, серебряный призёр первенства мира Абдуллах Парчиев, чемпионка мира по самбо Альбина Чоломбитько и другие титулованные спортсмены.Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт также «напомнил о спортивных достижениях региона.Президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьёв рассказал, что только в СК «Родина» из действующих спортсменов тренируется 8 заслуженных мастеров спорта под руководством 8 заслуженных тренеров Российской Федерации, а также около 30 мастеров спорта международного класса. Мероприятие для возрастной категории 18+