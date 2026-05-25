За неделю 634 новых жителя появилось в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшую неделю органы ЗАГС Свердловской области зарегистрировали рождение 634 малышей. Цифрой поделился региональный Минздрав через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев».Данные по новорожденным собраны за период с 25 по 31 мая. Как показывают сводки из свердловских населённых пунктов, среди новорожденных в последнюю неделю весны небольшой перевес наблюдается у сильного пола: на свет появились 330 мальчиков. Девочек за этот же период родилось чуть меньше — 304. Особой радостью для семей стали сразу три пары двойняшек, появившиеся на свет за последние семь дней.Большинство родов было принято в ведущих медицинских учреждениях региона: 430 родов состоялось в перинатальных центрах Екатеринбурга. Эти центры оснащены самым современным оборудованием для помощи как матерям, так и новорожденным с разными потребностями. Помимо областного центра, активное участие в приеме родов принимают межмуниципальные медицинские центры, где за неделю приняли 117 родов. Также в сводке упоминаются роды, принятые в ургентных залах, которые предназначены для экстренных случаев. Мероприятие для возрастной категории 18+