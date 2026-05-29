Возрастное ограничение 18+
«Душой» продолжится работа летнего кинотеатра под открытым небом в Саду Нурова
Кадр из анимационного фильма «Душа»
В ближайшую пятницу, 5 июня, летний киноклуб «Без названия» приглашает гостей на вторую встречу сезона под открытым небом. На этом вечернем сеансе покажут фильм «Душа».
«Душа» — это глубокий и трогательный анимационный фильм американской студии «Pixar». Полнометражный мультифильм вышел на мировые экраны в 2020 году и киноакадемиками был признан лучшим. Авторов «Души» наградили «Оскаром», ну а зрители вознаградили по-своему: внушительными кассовыми сборами.
Сюжет повествует о школьном учителе музыки Джо Гарднере, который мечтает выступать на сцене джаз-клуба. После несчастного случая он попадает в загробный мир «Великое До», где души обретают характер и увлечения перед рождением. Там герой встречает упрямую душу по имени 22, которая не понимает смысла человеческой жизни. Вместе с ней Джо пытается вернуться на Землю, открывая попутно ответы на важнейшие жизненные вопросы о призвании, страсти и простых радостях бытия. Это анимационное произведение режиссера Пита Доктера («Головоломка», «Вверх») заставляет задуматься о том, что делает нашу жизнь по-настоящему живой и наполненной.
Начало показа «Души» в Саду Нурова запланировано на 22.00, однако возможна небольшая задержка в 10–15 минут, если на улице будет ещё слишком светло, — предупреждают организаторы показа. Состоится ли показ или будет перенесён на другой день, зависит от погода (таковы уж особенности работы кинотеатров под открытым небом). Попасть на показ можно после онлайн-регистрации. Все собранные средства от мероприятия пойдут на благоустройство и развитие Сада Нурова. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Душа» — это глубокий и трогательный анимационный фильм американской студии «Pixar». Полнометражный мультифильм вышел на мировые экраны в 2020 году и киноакадемиками был признан лучшим. Авторов «Души» наградили «Оскаром», ну а зрители вознаградили по-своему: внушительными кассовыми сборами.
Сюжет повествует о школьном учителе музыки Джо Гарднере, который мечтает выступать на сцене джаз-клуба. После несчастного случая он попадает в загробный мир «Великое До», где души обретают характер и увлечения перед рождением. Там герой встречает упрямую душу по имени 22, которая не понимает смысла человеческой жизни. Вместе с ней Джо пытается вернуться на Землю, открывая попутно ответы на важнейшие жизненные вопросы о призвании, страсти и простых радостях бытия. Это анимационное произведение режиссера Пита Доктера («Головоломка», «Вверх») заставляет задуматься о том, что делает нашу жизнь по-настоящему живой и наполненной.
Начало показа «Души» в Саду Нурова запланировано на 22.00, однако возможна небольшая задержка в 10–15 минут, если на улице будет ещё слишком светло, — предупреждают организаторы показа. Состоится ли показ или будет перенесён на другой день, зависит от погода (таковы уж особенности работы кинотеатров под открытым небом). Попасть на показ можно после онлайн-регистрации. Все собранные средства от мероприятия пойдут на благоустройство и развитие Сада Нурова. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию