В центре Екатеринбурга на два дня устроят триатлон с заплывами в Городском пруду

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге 25 и 26 июля пройдёт фестиваль спорта «Столица Урала 2026». Основными площадками станут Октябрьская площадь, набережная и акватория Городского пруда, сообщили в мэрии Екатеринбурга.В программу вошли заплывы, беговые старты и триатлон. 25 июля участникам предложат заплывы на 750, 1500 и 3000 метров, взрослый забег на 5 километров и детский забег на 1 километр. 26 июля пройдут триатлонные дистанции: спринт, олимпийская дистанция и формат «МИКС» для тех, кто готов пройти сразу несколько этапов.Организаторы заявляют, что участвовать смогут как опытные спортсмены, так и начинающие. Отдельные старты предусмотрены для детей от двух лет.Перекрытия дорог ожидаются в районе Исторического сквера и на прилегающих набережных. Движение транспорта будет полностью парализовано на участках улиц Бориса Ельцина, 8 Марта, Ленина и прилегающих переулков.По данным сайта соревнований, стартовый городок разместят на Октябрьской площади, а маршруты пройдут по центральной части Екатеринбурга. Регистрация на дистанции уже открыта. Мероприятие для возрастной категории 18+