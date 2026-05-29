Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге празднование Дня России традиционно начнётся с концерта «Хором славим Россию и город!». Как сообщили в администрации города, 12 июня в Историческом сквере выступит сводный хор из тысячи человек.На сцену выйдут участники лучших творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования Екатеринбурга. Концерт пройдёт под аккомпанемент духового оркестра и начнётся в 12:00.К выступлению смогут присоединиться и зрители. Тексты песен будут выводить на большой экран, установленный на площадке.Проект «Хором славим Россию и город!» появился в Екатеринбурге в 2014 году по инициативе городского департамента культуры. За это время концерт стал одной из главных традиций Дня России в уральской столице и ежегодно собирает тысячи участников и зрителей. Мероприятие для возрастной категории 18+