Возрастное ограничение 18+
Тысячный хор откроет празднование Дня России в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге празднование Дня России традиционно начнётся с концерта «Хором славим Россию и город!». Как сообщили в администрации города, 12 июня в Историческом сквере выступит сводный хор из тысячи человек.
На сцену выйдут участники лучших творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования Екатеринбурга. Концерт пройдёт под аккомпанемент духового оркестра и начнётся в 12:00.
К выступлению смогут присоединиться и зрители. Тексты песен будут выводить на большой экран, установленный на площадке.
Проект «Хором славим Россию и город!» появился в Екатеринбурге в 2014 году по инициативе городского департамента культуры. За это время концерт стал одной из главных традиций Дня России в уральской столице и ежегодно собирает тысячи участников и зрителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
На сцену выйдут участники лучших творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования Екатеринбурга. Концерт пройдёт под аккомпанемент духового оркестра и начнётся в 12:00.
К выступлению смогут присоединиться и зрители. Тексты песен будут выводить на большой экран, установленный на площадке.
Проект «Хором славим Россию и город!» появился в Екатеринбурге в 2014 году по инициативе городского департамента культуры. За это время концерт стал одной из главных традиций Дня России в уральской столице и ежегодно собирает тысячи участников и зрителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ко Дню защиты детей пройдут фестивали, концерты и семейные праздники
29 мая 2026
29 мая 2026