В Ирбите осудили мужчину, вымогавшего деньги за «защиту»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ирбитский районный суд вынес приговор мужчине, который напугал молодого человека тем, что его якобы кто-то хочет избить, и убедил заплатить ему за защиту.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, угроза была выдумана. Сирота, опасаясь за свою безопасность, перевёл своему «защитнику» за всё время 330 тысяч рублей.
В суде обвиняемый полностью признал вину.
Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 2 годам принудительных работ с удержанием 10 % от зарплаты в пользу государства. Также осуждённый обязан возместить потерпевшему материальный ущерб.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Приговор пока не вступил в законную силу.
