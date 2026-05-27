Возрастное ограничение 18+
Экс-росгвардейца обвинили в причинении вреда, повлёкшем смерть
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему сотруднику Росгвардии Александру Быкову. Суд удовлетворил ходатайство следователя о его заключении в СИЗО.
Под стражей он останется до 30 июня 2026 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.
Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в квартире дома на Сиреневом бульваре, 11. Сообщается, что потерпевший скончался от колото-резаного ранения грудной клетки.
Под стражей он останется до 30 июня 2026 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.
Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в квартире дома на Сиреневом бульваре, 11. Сообщается, что потерпевший скончался от колото-резаного ранения грудной клетки.
«В результате были повреждены сердце и другие внутренние органы. От полученных травм потерпевший скончался в больнице»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– рассказали в Кировском райсуде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию