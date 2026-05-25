Школу №17 в Левихе готовят к открытию 1 сентября

12.19 Понедельник, 1 июня 2026
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
В посёлке Левиха Кировградского района продолжается капитальный ремонт школы №17, завершить который обещают к новому учебному году.

Как идёт ремонт, проверяли депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, сенатор РФ Александр Высокинский, глава Кировграда Александр Оськин и председатель городской думы Владимир Багин. По их словам, подрядчик – ООО «Юман» – выполнил работы на 57%. Инженерные сети уже проложили и продолжают монтировать фасад. Впереди внутренняя отделка школы. Подрядчику обозначили: 1 сентября ученики должны сесть за парты.

За тем, как продвигается ремонт школы, также следят родители. Одни следят за тем, чтобы всё соответствовало современным требованиям, а другие взяли на себя дизайн и выбор мебели. В частности, родители посетили мебельную фабрику в Нижнем Тагиле, где выбирали расцветку и оценивали качество изделий.

«Родители участвуют в контроле строительства на всех этапах. Думаю, не ошибусь, говоря, что это уникальная ситуация для региона, где родительское сообщество само определяет, какой будет школа, в которой будут учиться их дети»,

– сказал Алексей Свалов.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
