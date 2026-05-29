Житель Каменска-Уральского осужден за «ножевое» хулиганство в ТЦ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Красногорский городской суд Каменска-Уральского вынес приговор по резонансному делу о драке, произошедшей в торговом центре «Магнит-Экстра». В деле фигурировало использование обвиняемым ножа в качестве «аргумента».Инцидент случился 21 ноября 2024 года, а его эпицентром стала кофейня с романтичным названием «По-любви». Фигурантом дела оказался местный житель, который встретил у заведения ранее знакомого мужчину. Ранее — за месяц до описываемых событий — между его сыном и подсудимым случился конфликт, попытка обсудить который привела к склоке и драке.Как показало следствие обвиняемый на предложение поговорить ответил оппоненту нецензурной бранью, после чего словесная перепалка мгновенно переросла в физическую потасовку. В какой-то момент у подсудимого в руке оказался нож. Он размахивал опасным предметом, гоняясь за бросившимся в бегство соперником. Догнав жертву, злоумышленник нанёс потерпевшему не менее четырёх ударов ножом в различные части тела. От полученных ранений мужчина испытал сильную физическую боль и глубокие нравственные страдания. К счастью, телесные повреждения были квалифицированы медицинскими экспертами как легкий вред здоровью.Судья квалифицировал действия агрессивного уральца по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ как хулиганство. Под этим термином в данном случае понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное с применением насилия с использованием предметов в качестве оружия. По приговору суда хулигану назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев принудительных работ. Из его заработной платы будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.Важно отметить, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+