Трёх человек в Екатеринбурге обвиняют в хищении 5,6 млн рублей с помощью финансовой пирамиды
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх человек, обвиняемых в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, один из них – 21-летний местный житель – в мае 2024 года создал «инвестиционную цифровую платформу», действующую по принципу «финансовой пирамиды», где выплаты осуществляются «за счёт привлечения новых участников. Молодой человек вместе с двумя соучастниками агитировал людей вкладываться в его ресурс, в том числе оформляя разные подписки, которые якобы помогали увеличить ежедневную прибыль.
«В результате незаконных действий обвиняемых 42 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 5,6 миллиона рублей»,
– сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Известно, что в рамках уголовного дела остаются неустановленных участники. Материалы в отношении них выделены в отдельное производство.
