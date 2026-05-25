Трёх человек в Екатеринбурге обвиняют в хищении 5,6 млн рублей с помощью финансовой пирамиды





– сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В результате незаконных действий обвиняемых 42 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 5,6 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх человек, обвиняемых в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.По версии следствия, один из них – 21-летний местный житель – в мае 2024 года создал «инвестиционную цифровую платформу», действующую по принципу «финансовой пирамиды», где выплаты осуществляются «за счёт привлечения новых участников. Молодой человек вместе с двумя соучастниками агитировал людей вкладываться в его ресурс, в том числе оформляя разные подписки, которые якобы помогали увеличить ежедневную прибыль.Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд Екатеринбурга.Известно, что в рамках уголовного дела остаются неустановленных участники. Материалы в отношении них выделены в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+