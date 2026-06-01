Детям в «Верхнепышминском трамвае» подарили светоотражающие браслеты и сладости
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
В День защиты детей депутат Законодательного Собрания Свердловской области, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов вместе со спортсменами школы Единоборств провёл праздничную акцию для пассажиров «Верхнепышминского трамвая».
По маршруту Верхняя Пышма – Екатеринбург – Верхняя Пышма проехали директор СШ Единоборств Тимур Галлямов, Алексей Свалов и юные самбисты. Во время поездки детям вручали светоотражающие браслеты и сладкие подарки.
По словам Алексея Свалова, подобные мероприятия уже стали доброй традицией.
Участниками акции стали десятки юных пассажиров, которые получили подарки и поздравления с праздником.
Директор СШ Единоборств Тимур Галлямов рассказал, что спортсмены всегда с интересом участвуют в подобных мероприятиях.
«Праздничные акции с проектом "Выбор сильных" и "Верхнепышминским трамваем" наши спортсмены очень ждут, поэтому мы стараемся задействовать ребят из разных групп, чтобы в течение года самбисты разных возрастов смогли поздравить горожан. Поздравляю с Днём защиты детей. Занимайтесь спортом и любите свою малую Родину», – сказал Галлямов.
«Совместные акции со СШ Единоборств и «Верхнепышминским трамваем» уже стали доброй традицией. Впереди летние каникулы, очень важно обеспечить безопасность школьников на дороге. Со светоотражающими браслетами их будет видно издалека. Благодарю руководство «Верхнепышминского трамвая» за помощь в организации праздничной акции, а Дворец самбо и единоборств и СШ Единоборств – за активное участие в жизни города»,
– отметил он.
