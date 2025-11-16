Возрастное ограничение 18+
Девочке из Тюмени, которая выгуливала воображаемого щенка, подарили настоящего
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики! Новая подборка добрых, забавных, немного странных, но всё равно добрых новостей. Готовьте печеньки, залезайте под плед и давайте читать вместе.
Трогательные новости пришли из соседней Тюмени. Помните, в прошлый раз я рассказывала вам про, так скажем, увлечение, когда люди (в основном, молодые) выгуливают воображаемых питомцев? В СМИ это явление называют “хоббидоггинг” по аналогии с “хоббихорсингом”. Так вот, 13-летней девочке из Тюмени, которую заметили на прогулке с воображаемым питомцем, подарили настоящего щенка. Как пишут коллеги из местного канала, девочка действительно так сильно хотела собственного питомца, что “решила пока гулять во дворе многоэтажки с воображаемым”. Это попало на видео, вызвало самые разные разговоры и дискуссии (кто-нибудь уже предлагал запретить “хоббидоггинг”, нет?). И вот, как пишут коллеги, на днях история получила продолжение — девочке подарили настоящего щенка, с поводком. Причем, подарили, по данным канала, соседи этой девочки. О реакции близких, которые будут теперь жить в одной квартире с девочкой и собачкой, не сообщается, но будем верить, что рады все (опять же, вспоминая историю про советскую “Варежку” и добрый финал). По-моему, это история про настоящую любовь и поддержку, даже если девочка и щенок нашли друг друга таким необычным способом. И что-то мне подсказывает, что дети в целом уловили суть тренда и взяли на заметку этот “сто первый способ уговорить родителей на собаку”. Поэтому, как говорится — скоро во всех дворах страны.
Невероятная история о настоящих друзьях человека произошла на днях в Тверской области. Четыре собаки помогли заблудившейся 78-летней бабушке выжить в лесу. О том, как развивались события, рассказали в тверском поисково-спасательном отряде “Сова”. Бабушка и её ровесницы-соседки когда-то приютили в одном из пригородных сараев четырёх бездомных, брошенных собак. Кормили их и выгуливали. Бабушки, учитывая преклонный возраст, на прогулку поодиночке не ходили. Но в тот день у всех возникли неотложные дела, и гулять с собаками ушла одна бабушка Люда. Заранее всех предупредила. Но через пару часов, когда ни бабушка, ни собаки не вернулись домой, соседи забили тревогу. Вскоре к поискам подключились родственники, волонтёры, полиция, МЧС, инспекторы министерства природоохраны, кинологи… Всю ночь до 4 утра они исследовали населённую зону, днём поиски возобновили в ближайшем лесу. Поисковики вышли на следы собак, увидели место, где женщина ночевала… И тут спасателям позвонил местный участковый. Он увидел бабушку… спокойно идущую из леса в окружении псов. Позже она рассказала, что часто гуляла в том лесу, но на этот раз заблудилась. А так как уже стемнело, она решила остаться на месте, чтобы не заплутать ещё больше. “Женщина устроилась ночевать в лесу, а замерзнуть ей не позволили собаки, преданно согревавшие её собой этой холодной ноябрьской ночью”, — пишут волонтёры. Утром бабушка не сразу, но всё же смогла сориентироваться и выйти к людям, а собаки не отставали от неё ни на шаг. “Однажды Людмила вместе с соседками спасли от возможной смерти бездомных псов, а спустя время дворняги спасли от смерти саму пенсионерку… Символично, не правда ли?”, — пишут на странице поискового отряда.
Спасенной бабушке повезло не только с питомцами, но и с пожилыми соседками, которые, как рассказывают волонтёры, активно участвовали в поисках и даже брали задания у координаторов. Но не все соседи одинаково
полезны дружны. На днях мировые СМИ облетела история о том, как в Филадельфии (США) две соседки пытались через суд поделить несчастного кота. “Гэри — кот, который разрушил дружбу и стоил судебных издержек в 25 000 долларов”, — сообщило издание The Philadelphia Inquirer. Одна из соседок купила “экзотического короткошёрстного” кота ещё в 2018 году. Потом у неё появилась соседка по комнате, они подружились, и кот стал общим любимцем. Судя по всему, заботились о нем обе стороны одинаково, а порой кот оставался на длительное время на попечении соседки. Срок аренды квартиры закончился в прошлом году, и начался делёж бедного Гэри. Через год судебных разбирательств и консультаций с юристами, когда на процесс обе стороны потратили внушительные суммы, было вынесено решение: кот остался с той женщиной, которая его покупала. Кс-кстати, покупала она кота за 1000 долларов США, а на судебные издержки ушло 25000, что в пересчёте — около двух миллионов рублей. Вторая соседка ожидаемо осталась крайне недовольна тем, что кот в этой истории оценивается как имущество и собственность, и что суд не учёл “годы ухаживаний, уборки и прочих забот”. Похоже, что у американских адвокотов появился повод пошерстить местное законодательство. А вообще — кто-нибудь поговорил об этом с Гэри?
К слову, о чистопородных. На днях сразу несколько ведущих мировых изданий сообщили, что в скором времени могут исчезнуть такие породы, как мопсы, французские и английские бульдоги — точнее, речь идёт об их привычном внешнем виде. По данным Daily Mail, речь о так называемых “дизайнерских собаках”, которые известны характерными плоскими мордами, выпученными глазами, морщинистой кожей со складками, укороченными конечностями… Или, например, характерным окрасом мерль, который пользуется популярностью у заводчиков (такой пятнистый). Учёные, которые исследуют здоровье собак и их потомства, называют такие признаки “пагубными физиологическими особенностями”, так как все они так или иначе приводят к серьёзным проблемам со здоровьем — затрудненному дыханию, инфекционным болезням, болезням глаз и т.п. Например, в СМИ нередко попадают новости о том, как ветеринары спасают мопсов от проблем с дыханием из-за “плоских мордочек” — песелям приходится делать пластическую операцию. Теперь же специалисты разработали шкалу, по которой будут оценивать эти “пагубные особенности” пород. Для этого собак перед разведением будут оценивать по десяти признакам. Так заводчики получат сведения о группах риска и потенциальных проблемах у потомства. Через несколько лет учёные рассчитывают искоренить эти “пагубные” особенности пород, которые, к сожалению, вредят питомцам.
И напоследок — новости археологии. В Астрахани группа археологов обнаружила отпечаток кошачьей лапки на изразце, который датируется началом XV столетия. Как пишут местные издания, это часть строительного материала, который предназначался для возведения мавзолеев времён Золотой Орды. Коллеги пишут, что след, скорее всего, остался случайно, когда средневековая кошка решила прогуляться по свежему глиняному изделию. Но мы-то с вами знаем, что на самом деле кошка таким образом приложила лапу к какому-то историческому событию и запечатлела свою красоту на века. Чтобы мы, потомки, спустя столетия восхищались архитектурной редкостью: “Божечки-кошечки, ну что за лапки!”
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
