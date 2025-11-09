Возрастное ограничение 18+

Котам, захватившим майнинговую ферму, подарили дом

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

19.59 Воскресенье, 16 ноября 2025
Фото: It's My City
«Миру мур, котики. Ловите свежую подборку добрых, весёлых, в также курьёзных новостей, которые приключилось на этой неделе.

Начну с курьёза. Как пишут коллеги, у молодежи, в том числе в России, появилось новое увлечение — прогулка с невидимой собакой. Так, на днях местные каналы сообщили, что выгуливать воображаемых питомцев начали жители Тюмени. Собственно, сам человек гуляет и делает вид, что рядом с ним гуляет его собака. Невидимую собаку при этом он ведет на поводке или отпускает побегать, дрессирует, тренирует, гладит и так далее. Как пишут коллеги, некоторые даже убирают за воображаемым питомцем. Говорят, что тренд (если это вообще тренд) зародился где-то в Европе и по аналогии с “хобби хорсингом” получил название “хобби догинг”. Помните такое? А квадроберов? Вот и я тоже уже не очень. Впрочем, помимо шуточек в сети, “явление” вызвало и психологические дискуссии, если верить некоторым СМИ. Так, психологи говорят, что история с воображаемыми друзьями не нова, это всё “про одиночество и потребность в общении”, просто сейчас такое можно показать на публике и даже найти единомышленников. Внешне это выглядит, мягко говоря, странно, но с другой стороны: если это никому не мешает, а кому-то даже и помогает — почему нет? В конце концов, за воображаемой собакой даже убирают на улице, чего не скажешь о некоторых невообразимых хозяевах, которые гуляют с вполне реальными собаками. Так что, считаю, что новость эта вполне себе добрая. Но вообще, где-то я уже это видела… Вспомнила. Старый добрый мультфильм “Варежка”. Душераздирающий, но с хэппи эндом. Похоже, что истоки “тренда” стоит поискать в суровой советской мультипликации.

К другим новостям. Волонтёр из Екотеринбурга спас очень маленького, но очень шустрого котенка, который сбежал из дома и оказался в чужой квартире. В чужой необитаемой квартире. Взаперти. Собственно, едва мелкому исполнился месяц, он решил, что пора съезжать от родителей. И нашел лазейку где-то в системе труб и вентиляции.

Всё приключилось на девятом этаже дома по улице Автомагистральной. “Хозяева обнаружили лаз в стене у пола за кухонной мойкой — в него входят водопроводные трубы. Оттуда какое-то время доносилось отдалённое мяу”, — пишут волонтеры сообщества “ЗооСпас-Екатеринбург”. По очень сложной и запутанной системе вентиляции мелкий беглец очутился в шахте на уровне пятого этажа, там застрял, но нашел выход — в соседскую ванную. Это удалось выяснить не сразу — после сложных манипуляций с эндоскопом, которые провернул спасатель, приехавший на вызов встревоженных хозяев. “Классика жанра требует, чтобы всё было не так просто. Оказывается, именно в этой квартире никто постоянно не живёт…”, — пишут волонтеры. Хозяевам пришлось провести расследование, им удалось найти нужные контакты. И, о чудо, добрый человек с ключами согласился приехать (откуда именно — не уточняется). При том, что гарантий найти мелкого именно в той квартире не было. Но… “Открыли дверь — а там котёнок сидит в коридоре! Путешествие в параллельные миры через вентиляционный портал заняло сутки и закончилось благополучно”, — пишет спасатель. А нам остаётся догадываться, был ли рад сам котёнок. Судя по всему, дома его ждали не только хозяева, но и строгая мама-кошка.

Впрочем, котенку из Екотеринбурга повезло больше, чем взрослому котану из Санкт-Петербурга, за которого целую неделю переживал весь город. Кот застрял в гранитной набережной. И, да, такое случается не впервые — про узника набережной Фонтанки мы писали этим летом. Тогда кот тоже оказался в каменной ловушке на целую неделю, к спасательной операции подключились патрульные катера и капитаны судов. На этот раз кот застрял в каменном нутре набережной канала Грибоедова, пишут волонтеры канала “КошкиСпас”. Несколько раз на место выезжали спасатели, но напуганный кот уходил всё глубже. Впрочем, перед тем, как спрятаться, успевал схватить предложенную рыбу. А ещё, как пишут коллеги, коту грозило подтопление, так как уровень воды в канале поднимался. К тому же была очень плохая погода (это не по вентиляции в жилом доме ползать). Для того, чтобы извлечь узника из подземелья, пришлось даже частично разобрать конструкции набережной. К спасению вновь подключились волонтеры, профессиональные спасатели, сотрудники Мостотреста и даже полиция. После нескольких попыток глубокой ночью кота удалось поймать и достать на поверхность. Мокрого, грязного, голодного. Пишут, что парень домашний, пару недель назад сбежал от пожилой хозяйки, которая обыскала все соседние подвалы.

А вот где-то коты и сами спасают своих хозяев от всяческих водных неприятностей. На днях СМИ облетела новость о филиппинском коте, который спас свою человеческую семью от наводнения. Филиппинский остров Себу накрыл мощный тайфун. Вся семья спала, когда в дом начала проникать вода. Кот, четырехлетний Неко, забеспокоился и поднял шум. Он уронил на пол хозяйский ноутбук, от чего хозяин проснулся и увидел, что кругом вода. Хозяева успели собраться, взяли необходимые вещи и, разумеется, самого кота и перебрались в трехэтажный дом соседей. Какое всё-таки счастье, что коты не любят воду и любят ронять ноутбуки!

Впрочем, какие ноутбуки, если можно уронить целый бизнес! На днях в Китае бездомные коты захватили майнинговую ферму. Как пишут коллеги, почти две сотни кошек и котов проникли внутрь фермы и решили просто погреться на тепленьких видеокартах. И обосновались на этих теплых и удобных, надо полагать, устройствах, пока владельцы не пришли посмотреть, что происходит. Там их ждал сюрприз в виде кошачьей зимовки, шерсть в вентиляторах, перегревшиеся платы и прочие чудеса. Пишут, что теплые “лежанки” стоили криптобизнесменам “миллионов долларов”. Правда, говорят, что кошки без дома не остались — им выделили отдельное помещение с настоящими тёплыми лежанками.

Похоже на лайфхак. Главное, выбрать правильного бизнесмена и не перепутать фермы.

Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.

Ваша Майя, чау-мяу».

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь обсуждают строительство высоток на месте скандальной «Бухты Квинс»

«Атомстройкомплекс» уже объявлял о планах стройки на месте так и не реализованного проекта шансонье Новикова
