Возрастное ограничение 18+
Волонтеры из Каменска-Уральского спасли десятки тюленей в Охотском море
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Надеюсь, вы как следует отметили Международный день кошек, который был на днях, 8 августа. Моя коллега, например, разрешила своему мейнкуну в честь праздника выспаться в шкафу, и теперь у нее есть дважды шерстяной свитер, шерстяные футболки и шерстяные джинсы. Не самый плохой вариант для уральского лета.
Котикам на этой неделе в медиапространстве уделяли особое внимание. Например, в МурЧС Санкт-Петербурга рассказали, как приняли в свою команду кота Игоря (я прям слышу это вот: «И-и-игааарь!»). Говорят, что у Игоря якобы «своенравный характер», из-за чего с ним не справлялись его бывшие хозяева. Но мы-то с вами знаем, что, во-первых, все котики — своенравные, а во-вторых, к каждому нужен особый подход. Просто ему на пути встречались не те люди. Судя по всему, в пожарной части боевому коту нравится — среди таких же, как и он, суровых спасателей. «Ежеутренне теперь Игорь заступает на "боевое" дежурство, принимая активное участие в разводе караулов. Под чутким присмотром четырехлапого спасатели уезжают на выезды и возвращаются с них. Не остается без "усатого контроля" и пункт связи части», — рассказали в МурЧС. А вообще, там часто рассказывают о котиках, которые служат в ведомстве. Например, у псковских пожарных есть кошка Гайка и юный диспетчер кот Дымок, а спасателям на воде (!) помогает кот Михаил.
Кс-кстати, о морских котиках. На днях волонтеры из разных городов России самоотверженно спасали морских животных в Охотском море, а точнее — на острове Тюленьем. В экспедиции, которая длилась 9 дней, приняли участие добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Южно-Сахалинска и Каменска-Уральского, пишет ТАСС со ссылкой на группу помощи морским животным «Друзья океана». У волонтеров была сложная задача — освободить животных от пластикового мусора. Ластоногие нередко воспринимают такой мусор в воде как игрушки — в итоге запутываются в упаковочных лентах, лесках, сетях и прочих рыболовных штуковинах. А когда животные подрастают, то ленты и лески врезаются в кожу, опутывают шею и могут привести к гибели. Поэтому добровольцы, следуя ветеринарным протоколам и используя анестезию, помогают животным освободиться от пластиковых «ошейников». За 9 дней удалось помочь 83 ушастым тюленям на лежбище (я даже не знала, что они бывают ещё и ушастые — впрочем, специалисты говорят, что это семейство морских котиков, а котики — как-то привычнее). А ещё среди спасённых — три новорожденных детёныша сивуча, они занесены в Красную книгу. Пишут, что волонтеры из группы «Друзья океана» за четыре года спасли более 350 животных.
И ещё про одного «морского» котика. Помните, я рассказывала историю спасения питерского кота, которого целую неделю всем городом доставали из гранитной набережной Фонтанки? Так вот, с парнем всё хорошо, ему дали имя — Орфей (говорят, что это все ассоциации с мифическими подземельями).
Но вернёмся к сухопутным котам. В Томске один хитрохвостый котёнок придумал отличный способ найти себе хозяев. Мелкого полосатика трижды (!) доставали из-под капота машин, причем дважды он забирался внутрь «Лексуса», рассказали в областной поисково-спасательной службе. «На месте происшествия спасатели ПСО “Центральный” аккуратно извлекли малыша и передали его очевидцам. Пока те кормили пушистого проказника, а бригада готовилась к отбытию, котенок проявил настойчивость — и снова юркнул под тот же автомобиль!», — рассказали в телеграм-канале службы. Спасателям пришлось проводить повторную операцию. «Но на этом его приключения не закончились: едва освободившись, он залез уже под капот другой машины», — добавили в учреждении. Мелкого с фонариками (дело было поздним вечером) и с помощью разных приспособлений наконец извлекли из внутренностей машины и решили уже никуда не отпускать. А теперь, как рассказали на днях спасатели, котенку нашли любящую семью. Кс-кстати, угадайте, как его назвали? Правильно, Лексус. Впрочем, это не первый раз, когда хвостатые находят себе людей таким хитрым способом. Этим летом я вам рассказывала, как в Санкт-Петербурге котёнок парализовал движение на Невском проспекте и сиганул под спортивный красный «Ягуар». В итоге товарища приютил владелец машины. А котенка он назвал — нет, не Ягуар. Парню дали имя Невский.
Не о котиках. На днях защитники животных рассказали удивительную историю спасения байкальской лисы. Зимой, по льду, она перебралась на остров Огой Прибайкальского нацпарка. И осталась там, когда лед сошёл. Лису подкармливали туристы и они же забили тревогу: 150 обращений получили природоохранные чиновники с просьбой спасти застрявшую на острове лисицу и переместить на большую землю. В итоге специалисты благополучно перевезли рыжую красотку, она здорова, но, кажется, не очень рада, что еду снова нужно добывать самостоятельно. «Теперь лисице придется отвыкать от пирожков, которыми ее кормили туристы на Огое, и вспоминать навыки самостоятельной охоты», — рассказали в нацпарке. Там очень просят туристов не подкармливать лис, так как дикие животные могут совсем разучиться охотиться. Кс-кстати, спасая лису, специалисты попутно спасли от нее краснокнижных ольхонских полевок — их популяцию сейчас пытаются восстановить. Между тем, на днях история с лисичкой получила продолжение — туристы утверждают, что на острове заметили оставшегося лисёнка. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники нацпарка и обещают выслать на место новую группу спасателей. Правда, они говорят, что беспокоиться не стоит: лисенок в это время года должен быть вполне самостоятельным (а вот за полевок, пожалуй, стоит переживать).
И напоследок — ещё одна история принудительной депортации. На мой взгляд, возмуртительная, но со мной не все согласятся. Жители Москвы познакомились с бездомным котенком на Мальдивах. Подружились с ним и... решили забрать с собой. Оформили все необходимые документы и привезли в Россию, в новый дом. Назвали кроху Лео, пишут СМИ. И мне вот очень интересно, насколько плохо было малышу на Мальдивах и предупредил ли его вообще кто-нибудь, куда его везут?.. Эх, парень, с другой стороны — люди, которые вот это всё организовали, наверняка очень хорошие и действительно тебя крепко полюбили. Надеемся, московский климат тебе подойдёт. Опять же отопительного сезона и горячих батарей ждать не так уж и долго.
Всем тепла на новой неделе, котики. Берегите друг друга.
Ваша Майя, чау-мяу.
Котикам на этой неделе в медиапространстве уделяли особое внимание. Например, в МурЧС Санкт-Петербурга рассказали, как приняли в свою команду кота Игоря (я прям слышу это вот: «И-и-игааарь!»). Говорят, что у Игоря якобы «своенравный характер», из-за чего с ним не справлялись его бывшие хозяева. Но мы-то с вами знаем, что, во-первых, все котики — своенравные, а во-вторых, к каждому нужен особый подход. Просто ему на пути встречались не те люди. Судя по всему, в пожарной части боевому коту нравится — среди таких же, как и он, суровых спасателей. «Ежеутренне теперь Игорь заступает на "боевое" дежурство, принимая активное участие в разводе караулов. Под чутким присмотром четырехлапого спасатели уезжают на выезды и возвращаются с них. Не остается без "усатого контроля" и пункт связи части», — рассказали в МурЧС. А вообще, там часто рассказывают о котиках, которые служат в ведомстве. Например, у псковских пожарных есть кошка Гайка и юный диспетчер кот Дымок, а спасателям на воде (!) помогает кот Михаил.
Кс-кстати, о морских котиках. На днях волонтеры из разных городов России самоотверженно спасали морских животных в Охотском море, а точнее — на острове Тюленьем. В экспедиции, которая длилась 9 дней, приняли участие добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Южно-Сахалинска и Каменска-Уральского, пишет ТАСС со ссылкой на группу помощи морским животным «Друзья океана». У волонтеров была сложная задача — освободить животных от пластикового мусора. Ластоногие нередко воспринимают такой мусор в воде как игрушки — в итоге запутываются в упаковочных лентах, лесках, сетях и прочих рыболовных штуковинах. А когда животные подрастают, то ленты и лески врезаются в кожу, опутывают шею и могут привести к гибели. Поэтому добровольцы, следуя ветеринарным протоколам и используя анестезию, помогают животным освободиться от пластиковых «ошейников». За 9 дней удалось помочь 83 ушастым тюленям на лежбище (я даже не знала, что они бывают ещё и ушастые — впрочем, специалисты говорят, что это семейство морских котиков, а котики — как-то привычнее). А ещё среди спасённых — три новорожденных детёныша сивуча, они занесены в Красную книгу. Пишут, что волонтеры из группы «Друзья океана» за четыре года спасли более 350 животных.
И ещё про одного «морского» котика. Помните, я рассказывала историю спасения питерского кота, которого целую неделю всем городом доставали из гранитной набережной Фонтанки? Так вот, с парнем всё хорошо, ему дали имя — Орфей (говорят, что это все ассоциации с мифическими подземельями).
Но вернёмся к сухопутным котам. В Томске один хитрохвостый котёнок придумал отличный способ найти себе хозяев. Мелкого полосатика трижды (!) доставали из-под капота машин, причем дважды он забирался внутрь «Лексуса», рассказали в областной поисково-спасательной службе. «На месте происшествия спасатели ПСО “Центральный” аккуратно извлекли малыша и передали его очевидцам. Пока те кормили пушистого проказника, а бригада готовилась к отбытию, котенок проявил настойчивость — и снова юркнул под тот же автомобиль!», — рассказали в телеграм-канале службы. Спасателям пришлось проводить повторную операцию. «Но на этом его приключения не закончились: едва освободившись, он залез уже под капот другой машины», — добавили в учреждении. Мелкого с фонариками (дело было поздним вечером) и с помощью разных приспособлений наконец извлекли из внутренностей машины и решили уже никуда не отпускать. А теперь, как рассказали на днях спасатели, котенку нашли любящую семью. Кс-кстати, угадайте, как его назвали? Правильно, Лексус. Впрочем, это не первый раз, когда хвостатые находят себе людей таким хитрым способом. Этим летом я вам рассказывала, как в Санкт-Петербурге котёнок парализовал движение на Невском проспекте и сиганул под спортивный красный «Ягуар». В итоге товарища приютил владелец машины. А котенка он назвал — нет, не Ягуар. Парню дали имя Невский.
Не о котиках. На днях защитники животных рассказали удивительную историю спасения байкальской лисы. Зимой, по льду, она перебралась на остров Огой Прибайкальского нацпарка. И осталась там, когда лед сошёл. Лису подкармливали туристы и они же забили тревогу: 150 обращений получили природоохранные чиновники с просьбой спасти застрявшую на острове лисицу и переместить на большую землю. В итоге специалисты благополучно перевезли рыжую красотку, она здорова, но, кажется, не очень рада, что еду снова нужно добывать самостоятельно. «Теперь лисице придется отвыкать от пирожков, которыми ее кормили туристы на Огое, и вспоминать навыки самостоятельной охоты», — рассказали в нацпарке. Там очень просят туристов не подкармливать лис, так как дикие животные могут совсем разучиться охотиться. Кс-кстати, спасая лису, специалисты попутно спасли от нее краснокнижных ольхонских полевок — их популяцию сейчас пытаются восстановить. Между тем, на днях история с лисичкой получила продолжение — туристы утверждают, что на острове заметили оставшегося лисёнка. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники нацпарка и обещают выслать на место новую группу спасателей. Правда, они говорят, что беспокоиться не стоит: лисенок в это время года должен быть вполне самостоятельным (а вот за полевок, пожалуй, стоит переживать).
И напоследок — ещё одна история принудительной депортации. На мой взгляд, возмуртительная, но со мной не все согласятся. Жители Москвы познакомились с бездомным котенком на Мальдивах. Подружились с ним и... решили забрать с собой. Оформили все необходимые документы и привезли в Россию, в новый дом. Назвали кроху Лео, пишут СМИ. И мне вот очень интересно, насколько плохо было малышу на Мальдивах и предупредил ли его вообще кто-нибудь, куда его везут?.. Эх, парень, с другой стороны — люди, которые вот это всё организовали, наверняка очень хорошие и действительно тебя крепко полюбили. Надеемся, московский климат тебе подойдёт. Опять же отопительного сезона и горячих батарей ждать не так уж и долго.
Всем тепла на новой неделе, котики. Берегите друг друга.
Ваша Майя, чау-мяу.
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию