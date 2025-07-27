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В южноуральском приюте шотландская кошка усыновила осиротевшего бельчонка

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

20.37 Воскресенье, 3 августа 2025
Фото: Вечерние ведомости
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«Миру мур, котики. Продолжаю спасать вас от этого вот всего концентрацией доброты, милоты и вдохновения. Ловите свежую подборку добрых новостей, которые приключились на уходящей неделе.

До глубины души растрогала нас история из соседнего региона. В челябинском приюте мама-кошка усыновила бельчонка, который остался сиротой. Кроху попросили приютить неравнодушные жители Озёрска. «Но не ожидали, что он найдет не только заботу, но и новую семью. Малыша “усыновила” кошка Горошинка! Ей уже десять лет и материнский опыт не в новинку. Несмотря на свое благородное происхождение (порода — шотландская вислоухая), она сразу приняла непохожего на себя дикого зверька», — рассказал на своей странице руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Горошинка приняла бельчонка, как своего родного. И это в очередной раз доказывает, что настоящая материнская любовь, самая сильная в мире, способна на чудеса и не разделяет попавших в беду на «своих» и «чужих».

Невероятная спасательная операция, которая продолжалась целую неделю (!), развернулась в Санкт-Петербурге. Кот каким-то непонятным образом оказался в каменном заточении набережной Фонтанки, на глубине 4 метра, за гранитной облицовкой в нагромождении камней. «Единственный путь для кота — с воды. Как кот оказался в реке — нам неизвестно», — рассказали на днях спасатели «Кошкиспас». Хвостатый оказался на расстоянии 1-2 метра от стены и мог перемещаться по каменным щелям (что и делал, чтобы потрепать нервы спасателям). Поймать его в первый день не удалось. На следующий день волонтерам пришлось погружаться в воду в гидрокостюмах, но за это время в реке поднялась вода, и единственный выход для кота оказался под водой — было решено достать его хотя бы так (я поежилась). Кс-кстати, все это время узника удавалось подкормить, и он с удовольствием уплетал предложенный корм, но потом — снова давал деру. Проблем добавилось, когда начался проход туристических катеров. «Волны от мощных моторов смывали корм и захлестывали выход коту, загоняя его в глубину набережной», — рассказывают волонтеры. Вода в реке все поднималась, и через несколько дней за судьбой котика следил уже весь город. Комитет по транспорту выделил спасательный катер и принял решение ограничить движение по воде, пишет «Фонтанка». Капитанов судов попросили снизить скорость, патрульный катер регулировал судоходство в месте работ, откликнулись в МурЧС и «Мостотресте», где предоставили спасателям нужную информацию. Спасатели провели на месте почти всю субботу до темноты. «Какой-то неизвестный благодетель заказал нам пиццу прямо на набережную», — пишут растроганные волонтёры. Но вредный сытый пугливый кот, поставивший на уши полгорода, прятался все глубже и дальше. И вот сегодня, наконец, пришла долгожданная новость о том, что возмуртителя спокойствия благополучно достали на поверхность. Кот, к слову, почти черный, только на лапках — белые носочки. Зовут его, как выяснилось, Маркиз, живёт во дворе дома на канале Грибоедова, пишет «Фонтанка». Сейчас его осматривает ветеринар (говорят, все в порядке), а после будут искать семью. Надеюсь, с этим проблем не будет — неуловимого Маркиза из подземелья теперь знает весь Питер.

А в Подмосковье на этой неделе раненый пёс сам пришел к людям и попросил о помощи. Он явно знал, к кому обратиться — пёс пришёл прямо к воротам 330-й пожарно-спасательной части в Серпухове. «Бездомный пёс с травмированной лапой. Он не лаял и не проявлял агрессии, а просто доверчиво лёг у входа, словно понимая, что здесь ему помогут», — рассказали в канале «Мособлпожспаса». Работники части позвали на помощь свою коллегу, которая раньше работала в ветклинике. Песелю сделали лёгкий наркоз, зашили рану, наложили повязку и надели защитный воротник. Собаку решили оставить в части. Пожарные говорят, что теперь у них есть пес-талисман. «Сейчас состояние питомца стабильное, рана заживает. Пожарные уже придумали кличку для нового члена команды – Тотошка», — рассказали в ведомстве.

А в Волгограде сотрудники МурЧС на этой неделе предотвратили страшную трагедию. Пожар произошел в частном приюте для собак — горели деревянные полы внутри металлического помещения с вольерами. Пожарные потушили 250 квадратных метров и спасли более 270 собачьих жизней!

И напоследок — новости культуры. В России снимают остросюжетный сериал про… свинью-детектива. И ветеринара. «Будущий ветеринар Быков вместе со своей помощницей минипигом Нюшей берется за расследование запутанных преступлений, связанных с животными», — рассказали на канале НТВ. С Нюшей на съёмочной площадке постоянно находится дрессировщик, который помогает свинке выполнять задания. «Но за время съемок Кирилл Кузнецов, играющий Быкова, настолько сдружился с Нюшей, что она иногда слушается его больше, чем дрессировщика», — говорит режиссер-постановщик Ашот Кещян. Не будем делать прогнозов о поросячьем восторге зрителей, но, кажется, российский кинематограф идёт в нужном направлении.

Добрых новостей вам на новой неделе, котики. Продолжаем спасать мир.

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости
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15:22 В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно
14:47 В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
13:49 В Каменске-Уральском после массового ДТП с погибшим прокуратура начала проверку
12:42 В Ирбите суд вынес приговор мужчине за осквернение мемориала Победы
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16:48 СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга
15:54 Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч
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14:20 Свердловчанам предложили выбрать, что станет новым «Достоянием Среднего Урала»
13:29 В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше
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