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В южноуральском приюте шотландская кошка усыновила осиротевшего бельчонка
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Продолжаю спасать вас от этого вот всего концентрацией доброты, милоты и вдохновения. Ловите свежую подборку добрых новостей, которые приключились на уходящей неделе.
До глубины души растрогала нас история из соседнего региона. В челябинском приюте мама-кошка усыновила бельчонка, который остался сиротой. Кроху попросили приютить неравнодушные жители Озёрска. «Но не ожидали, что он найдет не только заботу, но и новую семью. Малыша “усыновила” кошка Горошинка! Ей уже десять лет и материнский опыт не в новинку. Несмотря на свое благородное происхождение (порода — шотландская вислоухая), она сразу приняла непохожего на себя дикого зверька», — рассказал на своей странице руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Горошинка приняла бельчонка, как своего родного. И это в очередной раз доказывает, что настоящая материнская любовь, самая сильная в мире, способна на чудеса и не разделяет попавших в беду на «своих» и «чужих».
Невероятная спасательная операция, которая продолжалась целую неделю (!), развернулась в Санкт-Петербурге. Кот каким-то непонятным образом оказался в каменном заточении набережной Фонтанки, на глубине 4 метра, за гранитной облицовкой в нагромождении камней. «Единственный путь для кота — с воды. Как кот оказался в реке — нам неизвестно», — рассказали на днях спасатели «Кошкиспас». Хвостатый оказался на расстоянии 1-2 метра от стены и мог перемещаться по каменным щелям (что и делал, чтобы потрепать нервы спасателям). Поймать его в первый день не удалось. На следующий день волонтерам пришлось погружаться в воду в гидрокостюмах, но за это время в реке поднялась вода, и единственный выход для кота оказался под водой — было решено достать его хотя бы так (я поежилась). Кс-кстати, все это время узника удавалось подкормить, и он с удовольствием уплетал предложенный корм, но потом — снова давал деру. Проблем добавилось, когда начался проход туристических катеров. «Волны от мощных моторов смывали корм и захлестывали выход коту, загоняя его в глубину набережной», — рассказывают волонтеры. Вода в реке все поднималась, и через несколько дней за судьбой котика следил уже весь город. Комитет по транспорту выделил спасательный катер и принял решение ограничить движение по воде, пишет «Фонтанка». Капитанов судов попросили снизить скорость, патрульный катер регулировал судоходство в месте работ, откликнулись в МурЧС и «Мостотресте», где предоставили спасателям нужную информацию. Спасатели провели на месте почти всю субботу до темноты. «Какой-то неизвестный благодетель заказал нам пиццу прямо на набережную», — пишут растроганные волонтёры. Но вредный сытый пугливый кот, поставивший на уши полгорода, прятался все глубже и дальше. И вот сегодня, наконец, пришла долгожданная новость о том, что возмуртителя спокойствия благополучно достали на поверхность. Кот, к слову, почти черный, только на лапках — белые носочки. Зовут его, как выяснилось, Маркиз, живёт во дворе дома на канале Грибоедова, пишет «Фонтанка». Сейчас его осматривает ветеринар (говорят, все в порядке), а после будут искать семью. Надеюсь, с этим проблем не будет — неуловимого Маркиза из подземелья теперь знает весь Питер.
А в Подмосковье на этой неделе раненый пёс сам пришел к людям и попросил о помощи. Он явно знал, к кому обратиться — пёс пришёл прямо к воротам 330-й пожарно-спасательной части в Серпухове. «Бездомный пёс с травмированной лапой. Он не лаял и не проявлял агрессии, а просто доверчиво лёг у входа, словно понимая, что здесь ему помогут», — рассказали в канале «Мособлпожспаса». Работники части позвали на помощь свою коллегу, которая раньше работала в ветклинике. Песелю сделали лёгкий наркоз, зашили рану, наложили повязку и надели защитный воротник. Собаку решили оставить в части. Пожарные говорят, что теперь у них есть пес-талисман. «Сейчас состояние питомца стабильное, рана заживает. Пожарные уже придумали кличку для нового члена команды – Тотошка», — рассказали в ведомстве.
А в Волгограде сотрудники МурЧС на этой неделе предотвратили страшную трагедию. Пожар произошел в частном приюте для собак — горели деревянные полы внутри металлического помещения с вольерами. Пожарные потушили 250 квадратных метров и спасли более 270 собачьих жизней!
И напоследок — новости культуры. В России снимают остросюжетный сериал про… свинью-детектива. И ветеринара. «Будущий ветеринар Быков вместе со своей помощницей минипигом Нюшей берется за расследование запутанных преступлений, связанных с животными», — рассказали на канале НТВ. С Нюшей на съёмочной площадке постоянно находится дрессировщик, который помогает свинке выполнять задания. «Но за время съемок Кирилл Кузнецов, играющий Быкова, настолько сдружился с Нюшей, что она иногда слушается его больше, чем дрессировщика», — говорит режиссер-постановщик Ашот Кещян. Не будем делать прогнозов о поросячьем восторге зрителей, но, кажется, российский кинематограф идёт в нужном направлении.
Добрых новостей вам на новой неделе, котики. Продолжаем спасать мир.
Ваша Майя, чау-мяу».
До глубины души растрогала нас история из соседнего региона. В челябинском приюте мама-кошка усыновила бельчонка, который остался сиротой. Кроху попросили приютить неравнодушные жители Озёрска. «Но не ожидали, что он найдет не только заботу, но и новую семью. Малыша “усыновила” кошка Горошинка! Ей уже десять лет и материнский опыт не в новинку. Несмотря на свое благородное происхождение (порода — шотландская вислоухая), она сразу приняла непохожего на себя дикого зверька», — рассказал на своей странице руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Горошинка приняла бельчонка, как своего родного. И это в очередной раз доказывает, что настоящая материнская любовь, самая сильная в мире, способна на чудеса и не разделяет попавших в беду на «своих» и «чужих».
Невероятная спасательная операция, которая продолжалась целую неделю (!), развернулась в Санкт-Петербурге. Кот каким-то непонятным образом оказался в каменном заточении набережной Фонтанки, на глубине 4 метра, за гранитной облицовкой в нагромождении камней. «Единственный путь для кота — с воды. Как кот оказался в реке — нам неизвестно», — рассказали на днях спасатели «Кошкиспас». Хвостатый оказался на расстоянии 1-2 метра от стены и мог перемещаться по каменным щелям (что и делал, чтобы потрепать нервы спасателям). Поймать его в первый день не удалось. На следующий день волонтерам пришлось погружаться в воду в гидрокостюмах, но за это время в реке поднялась вода, и единственный выход для кота оказался под водой — было решено достать его хотя бы так (я поежилась). Кс-кстати, все это время узника удавалось подкормить, и он с удовольствием уплетал предложенный корм, но потом — снова давал деру. Проблем добавилось, когда начался проход туристических катеров. «Волны от мощных моторов смывали корм и захлестывали выход коту, загоняя его в глубину набережной», — рассказывают волонтеры. Вода в реке все поднималась, и через несколько дней за судьбой котика следил уже весь город. Комитет по транспорту выделил спасательный катер и принял решение ограничить движение по воде, пишет «Фонтанка». Капитанов судов попросили снизить скорость, патрульный катер регулировал судоходство в месте работ, откликнулись в МурЧС и «Мостотресте», где предоставили спасателям нужную информацию. Спасатели провели на месте почти всю субботу до темноты. «Какой-то неизвестный благодетель заказал нам пиццу прямо на набережную», — пишут растроганные волонтёры. Но вредный сытый пугливый кот, поставивший на уши полгорода, прятался все глубже и дальше. И вот сегодня, наконец, пришла долгожданная новость о том, что возмуртителя спокойствия благополучно достали на поверхность. Кот, к слову, почти черный, только на лапках — белые носочки. Зовут его, как выяснилось, Маркиз, живёт во дворе дома на канале Грибоедова, пишет «Фонтанка». Сейчас его осматривает ветеринар (говорят, все в порядке), а после будут искать семью. Надеюсь, с этим проблем не будет — неуловимого Маркиза из подземелья теперь знает весь Питер.
А в Подмосковье на этой неделе раненый пёс сам пришел к людям и попросил о помощи. Он явно знал, к кому обратиться — пёс пришёл прямо к воротам 330-й пожарно-спасательной части в Серпухове. «Бездомный пёс с травмированной лапой. Он не лаял и не проявлял агрессии, а просто доверчиво лёг у входа, словно понимая, что здесь ему помогут», — рассказали в канале «Мособлпожспаса». Работники части позвали на помощь свою коллегу, которая раньше работала в ветклинике. Песелю сделали лёгкий наркоз, зашили рану, наложили повязку и надели защитный воротник. Собаку решили оставить в части. Пожарные говорят, что теперь у них есть пес-талисман. «Сейчас состояние питомца стабильное, рана заживает. Пожарные уже придумали кличку для нового члена команды – Тотошка», — рассказали в ведомстве.
А в Волгограде сотрудники МурЧС на этой неделе предотвратили страшную трагедию. Пожар произошел в частном приюте для собак — горели деревянные полы внутри металлического помещения с вольерами. Пожарные потушили 250 квадратных метров и спасли более 270 собачьих жизней!
И напоследок — новости культуры. В России снимают остросюжетный сериал про… свинью-детектива. И ветеринара. «Будущий ветеринар Быков вместе со своей помощницей минипигом Нюшей берется за расследование запутанных преступлений, связанных с животными», — рассказали на канале НТВ. С Нюшей на съёмочной площадке постоянно находится дрессировщик, который помогает свинке выполнять задания. «Но за время съемок Кирилл Кузнецов, играющий Быкова, настолько сдружился с Нюшей, что она иногда слушается его больше, чем дрессировщика», — говорит режиссер-постановщик Ашот Кещян. Не будем делать прогнозов о поросячьем восторге зрителей, но, кажется, российский кинематограф идёт в нужном направлении.
Добрых новостей вам на новой неделе, котики. Продолжаем спасать мир.
Ваша Майя, чау-мяу».
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— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
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