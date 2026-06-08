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«Балабановский трамвай» привезли ко Дворцу молодёжи в Екатеринбурге
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге устанавливают памятник уральскому режиссеру Алексею Балабанову. Самую массивную его часть – бронзовый вагон весом более 10 тонн – уже привезли ко Дворцу молодёжи.
Как сообщается на официальном городском портале, «балабановский трамвай» уже занял своё место, и в ближайшее время к нему доставят саму скульптуру Алексея Балабанова весом 300 килограммов и еще одну деталь памятника – пишущую машинку.
Позже, напомним, под трамваем хотят проложить фальш-рельсы, которые соединят его с действующей линией. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщается на официальном городском портале, «балабановский трамвай» уже занял своё место, и в ближайшее время к нему доставят саму скульптуру Алексея Балабанова весом 300 килограммов и еще одну деталь памятника – пишущую машинку.
«Сейчас специалисты закрепляют вагон с колесами на прочном бетонном основании. Параллельно рабочие подводят электричество к композиции – это нужно, чтобы фары трамвая могли светиться»,
– рассказали в мэрии.
Позже, напомним, под трамваем хотят проложить фальш-рельсы, которые соединят его с действующей линией. Мероприятие для возрастной категории 18+
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