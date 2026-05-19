Рельсы под «трамваем Балабанова» хотят соединить с действующей линией
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Памятник уральскому режиссеру Алексею Балабанову станет частью трамвайной линии возле Дворца молодёжи.
Как сообщается на официальном городском портале, рельсы под трамвайным вагоном с сидящим в нём Балабановым хотят соединить с реальной линией с помощью фальш-рельсов.
Известно, что все детали композиции памятника уже готовы. Мастерам осталось зачистить сварочные швы, обработать скульптуру и покрыть патиной. Открытие памятника Алексею Балабанову у Дворца молодёжи предварительно запланировано на 18 июня. Мероприятие для возрастной категории 18+
«На площадке вагон разместят на прочном бетонном основании и оснастят колесами. И только после этого своё место в нем займет фигура режиссёра. Финальным этапом станет установка фальш-рельсов, которые подведут к действующей трамвайной линии – так памятник буквально "сойдет" с путей в городскую жизнь»,
– рассказали в мэрии.
