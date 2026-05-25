«Деревенский» шедевр Андрея Кончаловского покажут в Ельцин-центре
Кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
Один из самых необычных советских фильмов — «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» — покажут завтра в кинозале Ельцин-центра. По сюжету это мелодрама, но снятая почти документально.
Ася Клячина — скромная деревенская девушка, которую односельчане прозвали «Хромоножкой». Она влюбляется в непутёвого шофера Степана, но парень отказывается на ней жениться. Несмотря на это, героиня желает родить от него ребёнка. Третьей вершиной в этом любовном треугольнике становится горожанин, готовый жениться на Асе и увезти её с собой подальше от деревенских тягот.
Довольно традиционный сюжет был снят на улочках настоящей волжской деревни, а разыграли его настоящие деревенские жители. Среди непрофессионалов на экране можно увидеть только пару актёров, в том числе — исполнительницу главной роли, Ию Саввину. Такой максимально приближенный к реальности подход, впрочем, не понравился руководству советским кинематографом. Снятый в 1967 году, фильм оказался «на полке», где пролежал почти два десятилетия, пока решения V съезда кинематографистов СССР не пустили к зрителям многие прекрасные киноленты, приговорённые цензурой на забвение.
Спецпоказ «Истории Аси Клячиной» в Екатеринбурге организован при поддержке легендарной студии «Мосфильм» в рамках цикла «Полочное кино». Мероприятие пройдёт 30 мая и начнётся в 17.30. Фильм представит научный сотрудник факультета истории ЕУСПб, участник проекта «Кинофикация» Арсений Моисеенко. Вход на сеанс бесплатный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Ельцин-центра. Возрастное ограничение: 16+. Мероприятие для возрастной категории 18+
