Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С 1 июня по 31 августа в Музее истории и археологии Урала начнёт работу мини-выставка под названием «В мире кукол. Чудеса из ваты». Автор всех выставленных работ — Галина Кадочникова.В коллекции уральской мастерицы — сказочные и литературные персонажи, новогодние игрушки, симпатичные фигурки детей. Все работы выполнены в винтажном стиле по старинной технологии из ваты и текстиля. Каждая кукла рождается вручную и требует от автора огромного терпения, фантазии и мастерства.Как поясняют в музее, традиция создания ватных игрушек уходит корнями в далёкое прошлое. До конца 1930-х годов в России такие украшения изготавливались только вручную и часто становились семейными реликвиями, передаваемыми из поколения в поколение. Галина Кадочникова продолжает это забытое искусство, сочетая старинные техники с собственным уникальным взглядом.Работы мастерицы уже хорошо знакомы посетителям многих выставок и ярмарок города и области. Её кукол можно было увидеть на экспозиции «Булгаков: Мистика и реальность» в выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл». Теперь у жителей и гостей Екатеринбурга появится возможность полюбоваться на ещё не выставлявшиеся работы кукольницы.Мини-выставка расположится на третьем этаже Музея истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10), в зале этнографии. Посетить экспозицию можно будет по обычному входному билету. Мероприятие для возрастной категории 18+