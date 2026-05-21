Владимир Высоцкий станет героем экскурсии в Музее Бориса Ельцина
Фото: Вечерние Ведомости
В чём заключался секрет всенародной любви к Владимиру Высоцкому? На этот непростой вопрос постараются ответить организаторы экскурсии из цикла «Люди в обстоятельствах», которая состоится 30 мая в Музее Бориса Ельцина в Екатеринбурге.
Участники музейной экскурсии «Владимир Высоцкий» узнают, как насыщенное свободой творчество поэта и актёра уживалось с советской властью. Также гостям расскажут о судьбе его творческого наследия в годы Перестройки. Сколько раз Высоцкий приезжал в Свердловск? Этот исторический факт тоже будет раскрыт в ходе экскурсии. Любопытно будет узнать и о том, что писали советские газеты о его творчестве и в каком спектакле Высоцкий сыграл свою последнюю роль?
Экскурсию проведёт научный сотрудник музея Сергей Брук. Мероприятие начнётся в 14:00. Место встречи — фойе Музея Бориса Ельцина, который расположен на втором и третьем этажах «ельцинского» небоскрёба. Подробнее — по ссылке на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
