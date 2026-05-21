Запрещённым советским фильмам посвятят выставку в Ельцин-центре

В конце месяца Ельцин-центр откроет для посетителей выставку «Полочное кино. Запрещённые советские фильмы». Экспозиция разместится в фойе кинозала и будет доступна всем желающим.

Выставка напомнит, что в советское время каждый фильм проходил обязательную проверку со стороны государственных инстанций. Несмотря на то, что уже сценарии строго отбирались перед тем, как запускаться в производство, итог временами так пугал чиновников, что они не допускали готовый фильм на экраны. В зависимости от оценок редакционных коллегий, худсоветов и представителей Госкино, некоторые ленты отправляли на полку фильмохранилища, где они могли лежать десятилетиями, а иногда и навсегда оставаться забытыми.

Перелом в этой системе наступил тринадцатого мая 1986 года. В этот день в Москве открылся Пятый съезд Союза кинематографистов СССР, который фактически отменил цензуру в кино. Съезд также объявил о переходе кинопроката на рыночные рельсы и инициировал снятие с полок десятков запрещённых лент.

На выставке в Ельцин-центре будут представлены двадцать четыре «полочных» фильма, чьи судьбы особенно ярко иллюстрируют систему советской цензуры. Среди них такие картины, как «Комиссар», «Проверка на дорогах», «Долгие проводы» и «Агония». Посетители смогут увидеть подлинные архивные документы: акты приёмочных комиссий, письма режиссёров в ЦК и заключения художественных советов. Многие из этих материалов будут впервые доступны широкой публике.

Планируется, что выставка «Полочное кино. Запрещённые советские фильмы» будет работать всё лето, до 23 августа. А торжественное открытие состоится 30 мая в 17.00, после чего гостей ждёт специальный показ. Первым зрителям выставки продемонстрируют «Историю Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссёра Андрея Кончаловского. Картину представит исследователь Арсений Моисеенко.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
