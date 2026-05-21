Запрещённым советским фильмам посвятят выставку в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце месяца Ельцин-центр откроет для посетителей выставку «Полочное кино. Запрещённые советские фильмы». Экспозиция разместится в фойе кинозала и будет доступна всем желающим.Выставка напомнит, что в советское время каждый фильм проходил обязательную проверку со стороны государственных инстанций. Несмотря на то, что уже сценарии строго отбирались перед тем, как запускаться в производство, итог временами так пугал чиновников, что они не допускали готовый фильм на экраны. В зависимости от оценок редакционных коллегий, худсоветов и представителей Госкино, некоторые ленты отправляли на полку фильмохранилища, где они могли лежать десятилетиями, а иногда и навсегда оставаться забытыми.Перелом в этой системе наступил тринадцатого мая 1986 года. В этот день в Москве открылся Пятый съезд Союза кинематографистов СССР, который фактически отменил цензуру в кино. Съезд также объявил о переходе кинопроката на рыночные рельсы и инициировал снятие с полок десятков запрещённых лент.На выставке в Ельцин-центре будут представлены двадцать четыре «полочных» фильма, чьи судьбы особенно ярко иллюстрируют систему советской цензуры. Среди них такие картины, как «Комиссар», «Проверка на дорогах», «Долгие проводы» и «Агония». Посетители смогут увидеть подлинные архивные документы: акты приёмочных комиссий, письма режиссёров в ЦК и заключения художественных советов. Многие из этих материалов будут впервые доступны широкой публике.Планируется, что выставка «Полочное кино. Запрещённые советские фильмы» будет работать всё лето, до 23 августа. А торжественное открытие состоится 30 мая в 17.00, после чего гостей ждёт специальный показ. Первым зрителям выставки продемонстрируют «Историю Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» режиссёра Андрея Кончаловского. Картину представит исследователь Арсений Моисеенко. Мероприятие для возрастной категории 18+