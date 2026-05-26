Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Легендарный волейбольный клуб «Уралочка» готовится отметить своё 60-летие. Изначально это планировалось сделать в Парке Маяковского, под открытым небом, однако погода внесла серьёзные коррективы.Задумывалось, что праздник состоится в последний день весны, 31 мая. Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы приняли решение перенести место и время проведения мероприятия. Встреча поколений — легендарных спортсменок, преданных болельщиков и всех, кто любит волейбол, — теперь пройдёт 7 июня в «Веер Молле».Праздничную программу назвали «Уралочка — 60 лет вместе: одна команда, одна судьба!». В числе приглашённых звёзд — олимпийские чемпионки и призёры, чьи имена вписаны в историю мирового спорта. Среди них Надежда Радзевич, Лидия Логинова, Ольга Цейцина, Светлана Кунышева, Ирина Ильченко, Ирина Тебенихина и Наталья Морозова. У всех желающих будет возможность взять автограф и сфотографироваться с прославленными волейболистками.Организаторы подготовили также обширную концертную программу, аквагрим и мастер-класс по изготовлению значков. Также в программе — розыгрыш мерча и мячей с автографами олимпийских чемпионок. Планировались также игры в волейбол, «Аллея славы» с уникальными фотографиями разных лет и арт-объект в виде огромного волейбольного мяча. Но пока не ясно, получится ли это осуществить при переносе мероприятия в помещения, пусть и довольно просторные. Мероприятие для возрастной категории 18+