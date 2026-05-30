Два человека погибли при пожаре в одной из деревень Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 10 пожаров, погибли два человека. Большинство возгораний произошло в жилом секторе, всего зарегистрировано шесть таких случаев. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Пожар со смертельным исходом произошёл в деревне Верхняя Ирга. По данным ведомства, огонь охватил частный жилой дом площадью 200 квадратных метров. В результате пожара были повреждены стены, сгорели чердачное перекрытие, перегородки, кровля и домашнее имущество.Справиться с огнём удалось за 39 минут. На месте работали 16 пожарных и четыре единицы техники. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили двух человек без признаков жизни.Как уточнили в МЧС России по Свердловской области, одной из наиболее частых причин пожаров остаётся неосторожное обращение с огнём, на которое пришлось 18% случаев. Ещё 9% возгораний произошли из-за аварийного режима работы электрооборудования, столько же случаев связано с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.Мероприятие для возрастной категории 18+