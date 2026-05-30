Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижнесергинском районе
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Нижнесергинском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии, в которой погибли четыре человека. ДТП произошло сегодня около 16.30 на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Нижние Серги». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой Land Rover. После удара обе машины съехали с проезжей части, а внедорожник опрокинулся.
В результате аварии водитель Land Rover и трое пассажиров скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Личности погибших устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Для движения транспорта организован реверсивный проезд, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
