В Нижнем Тагиле спасатели помогли подросткам выбраться из карьера шахты Магнетитовой

16.51 Воскресенье, 31 мая 2026
Фото: Владислав Пинаев
В Нижнем Тагиле сотрудники Центра защиты населения и территории спасли двух подростков, которые оказались в карьере шахты Магнетитовой. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Подростки самостоятельно спустились вниз, однако подняться обратно уже не смогли.

Для проведения спасательной операции специалистам пришлось использовать альпинистское снаряжение. Подростков удалось безопасно поднять на поверхность.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
