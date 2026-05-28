В Свердловской области появился фейк о новых штрафах за нарушения ПДД
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о появлении фейков в местных СМИ о введении новых штрафов и ужесточении ответственности за нарушения ПДД с 1 июня 2026 года.
Проверять информацию советуют у официальных представителей либо на официальном ресурсе pravo.gov.ru.
«Сведения не соответствуют действительности. Никаких изменений в указанной части в нормативные правовые акты не вносилось»,
– заверили в областном УГИБДД.
