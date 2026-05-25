В Кушве насмерть сбившего велосипедиста водителя грузовика приговорили к лишению свободы
Фото: Кушвинский городской суд
В Кушве вынесли приговор 34-летнему местному жителю Сергея Денисова, который осенью прошлого года пьяным сел за руль служебной «Газели» и насмерть сбил 43-летнего велосипедиста.
Трагедия, о которой идёт речь, произошла 21 сентября около 19.40 на улице Союзов в посёлке Баранчинский.
Приговор пока не вступил в законную силу.
«В ходе судебного разбирательства Денисов полностью признал вину, раскаялся в содеянном и согласился с гражданским иском потерпевшей стороны»,
– рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал его виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев. Также с осуждённого взыскан материальный ущерб в сумме 152 110 рублей и компенсация морального вреда – 2 миллиона рублей.
