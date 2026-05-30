Сильные ливни, грозы и ветер до 20 м/с ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
1 июня в отдельных районах Свердловской области прогнозируются сильные и очень сильные дожди, грозы, ливни и порывы ветра до 20 м/с. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в МЧС России по Свердловской области.
Спасатели рекомендуют жителям Свердловской области соблюдать меры предосторожности, по возможности отказаться от работ на открытом воздухе, особенно на высоте, и без необходимости не выходить на улицу во время непогоды, пережидая её в помещении.
При сильном ветре в МЧС советуют держаться подальше от остановок, деревьев, линий электропередачи и лёгких конструкций, избегать укрытия под деревьями, а во время града защищать голову подручными средствами. Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины рядом с деревьями и зданиями. В случае происшествий необходимо звонить по телефонам «101» и «112».
