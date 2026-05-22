В первый «Коляда-Plays» в Екатеринбурге день покажут четыре спектакля

Александр Федоров © Вечерние ведомости

20 июня в Екатеринбурге стартует международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». В первый день конкурсной программы зрителям представят четыре спектакля театров из разных городов России.Фестиваль откроет проект Александры Фирсовой «После поговорим». В Коляда-Театре в 15:00 и 19:00 покажут моноспектакль «Мам, пап... Я больше не буду» с Денисом Раптановым в главной роли. Постановка рассказывает историю подростка-пианиста, который сталкивается с непониманием со стороны близких и переживает тяжёлый жизненный кризис.В 18:00 на сцене Екатеринбургского театра кукол Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска представит спектакль «Я остаюсь с царём». Постановка режиссёра Александра Сысоева основана на исторических документах и посвящена последним месяцам жизни семьи Романовых. История показана через судьбу лейб-медика Евгения Боткина и его детей.В этот же день в 18:30 в малахитовом зале Коляда-Театра театр Les Partisans из Ижевска покажет спектакль «Концлагеристы» по пьесе Валерия Шергина. Постановка заявлена как хип-хоп-боевик в жанре альтернативной истории и антиутопии.Завершит первый фестивальный вечер спектакль «Цапля» по пьесе Екатерины Бронниковой. Его представит Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова. Показ состоится в 19:00 на сцене Камерного театра.Мероприятие для возрастной категории 18+