В Екатеринбурге расследуют дело после нападения подростков на пенсионера в трамвае

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело после конфликта в общественном транспорте, в ходе которого подростки, по предварительным данным, напали на пожилого пассажира. Инцидент произошёл в трамвае 23-го маршрута, следовавшем в сторону ТРЦ «Карнавал». О расследовании сообщили в СК России.По информации, появившейся в СМИ, группа подростков громко ругалась и вела себя агрессивно в салоне. После замечания, которое сделал пенсионер, между ним и молодыми людьми произошёл конфликт. Очевидцы утверждают, что подростки также грубили кондуктору.Как сообщал свидетель происшествия изданию E1.RU, перед остановкой «Верх-Исетский рынок» один из участников компании распылил пожилому мужчине в лицо содержимое перцового баллончика. После этого подростки покинули вагон. Из-за резкого запаха газа и раздражающего вещества мужчине и кондуктору стало плохо, а пассажиры были вынуждены выйти из трамвая.Следственные органы СК России по Свердловской области расследуют уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Мероприятие для возрастной категории 18+