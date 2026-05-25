Бастрыкин запросил доклад по делу о загрязнении реки в Первоуральске

19.29 Воскресенье, 31 мая 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, связанному с возможным нарушением природоохранного законодательства в Первоуральске. Об этом сообщили в СК России.

Поводом стало обращение, поступившее в приёмную главы ведомства во «ВКонтакте». В нём жители сообщили, что вблизи жилых домов на протяжении длительного времени работает предприятие, которое, предположительно, сбрасывает вредные химические вещества в реку Шайтанку. По словам заявителей, это приводит к загрязнению водоёма и может повлиять на состояние окружающей среды и здоровье людей.

Как уточнили в СК России, местные жители ранее неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация, по их мнению, не изменилась.

В Следственном управлении СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования, его результатах, а также о мерах, принимаемых для защиты права жителей Первоуральска на благоприятную окружающую среду.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
