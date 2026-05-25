Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин запросил доклад по делу о загрязнении реки в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, связанному с возможным нарушением природоохранного законодательства в Первоуральске. Об этом сообщили в СК России.
Поводом стало обращение, поступившее в приёмную главы ведомства во «ВКонтакте». В нём жители сообщили, что вблизи жилых домов на протяжении длительного времени работает предприятие, которое, предположительно, сбрасывает вредные химические вещества в реку Шайтанку. По словам заявителей, это приводит к загрязнению водоёма и может повлиять на состояние окружающей среды и здоровье людей.
Как уточнили в СК России, местные жители ранее неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация, по их мнению, не изменилась.
В Следственном управлении СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования, его результатах, а также о мерах, принимаемых для защиты права жителей Первоуральска на благоприятную окружающую среду.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Поводом стало обращение, поступившее в приёмную главы ведомства во «ВКонтакте». В нём жители сообщили, что вблизи жилых домов на протяжении длительного времени работает предприятие, которое, предположительно, сбрасывает вредные химические вещества в реку Шайтанку. По словам заявителей, это приводит к загрязнению водоёма и может повлиять на состояние окружающей среды и здоровье людей.
Как уточнили в СК России, местные жители ранее неоднократно обращались в различные инстанции, однако ситуация, по их мнению, не изменилась.
В Следственном управлении СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования, его результатах, а также о мерах, принимаемых для защиты права жителей Первоуральска на благоприятную окружающую среду.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После наезда подростка на электросамокате на пенсионерку в Красноуфимске возбудили уголовное дело
25 мая 2026
25 мая 2026
После наезда на девушку неизвестным на электросамокате в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
22 мая 2026
22 мая 2026
Крупный пожар уничтожил два дома в Первоуральске
27 мая 2026
27 мая 2026